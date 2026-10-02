Taşacak Bu Deniz hangi şarkı çalıyor, Taşacak Bu Deniz'de çalan türkü ne, YENİ SEZON Taşacak Bu Deniz şarkılar neler?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasını ve köklü kültürünü ekrana taşırken müzikleriyle de hikâyenin ruhunu tamamlıyor. Dizide duygusal sahnelere eşlik eden türküler ve özgün besteler, izleyicilerin dilinden düşmüyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte dizi müziklerine olan ilgi bir kez daha arttı ve hayranlar sahnelerde çalan şarkıların isimlerini merak etmeye başladı. Taşacak Bu Deniz'de hangi şarkılar çalıyor, yeni sezonda hangi türküler kullanıldı? Haberimizde dizinin müziklerine dair bilgileri derledik.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZONDA MÜZİK SÜRPRİZİ

Taşacak Bu Deniz'in resmi hesabından yapılan paylaşımda, yeni sezonda Yüksel Baltacı türkülerinin ünlü isimlerin yorumuyla diziye taşınacağı duyuruldu. Paylaşımda ayrıca ilk konuk sanatçının kim olacağının ertesi gün açıklanacağı belirtildi. Bu gelişme, dizinin müziklerini yakından takip eden izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı.

TAŞACAK BU DENİZ'DE ÇALAN TÜRKÜ NE?

Yeni sezonda hangi türkülerin çalacağı ve bu türküleri hangi sanatçıların seslendireceği henüz açıklanmadı. Şarkı isimleri ve sanatçı bilgileri, yapım ekibinin paylaşımlarıyla birlikte netlik kazanacak. Dizinin resmi hesabının ilk konuğu duyurmasıyla birlikte yeni sezonun müzik listesine dair ilk ipuçları da ortaya çıkmış olacak.

YÜKSEL BALTACI KİMDİR?

Yüksel Baltacı, Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden biri olarak biliniyor ve Ayşe Önder ve Ümit Önder ile birlikte dizinin besteci kadrosunda yer alıyor. Baltacı'nın türkülerinin farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat bulması, dizinin Karadeniz ruhunu müzikle daha da güçlendirmesi bekleniyor.

YENİ SEZON TAŞACAK BU DENİZ ŞARKILARI NELER?

Şu aşamada yeni sezonda kullanılacak şarkıların listesi paylaşılmadı. Ancak yapılan duyuru, her bölümde ya da sezon boyunca farklı ünlü sanatçıların Yüksel Baltacı türkülerini seslendireceğine işaret ediyor. İzleyiciler, sevdikleri sahnelerde hangi sesleri duyacaklarını merakla bekliyor. Şarkı isimleri açıklandıkça listenin güncellenmesi bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonuyla cuma akşamları ekrana geliyor. Dizi, her cuma saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonun ilk bölümünde hem hikâyenin nasıl devam edeceği hem de müzik tarafındaki sürprizler merak konusu.

MÜZİKLERİYLE DE FARK YARATAN DİZİ

Karadeniz'in doğasını, kültürünü ve insanını ekrana taşıyan Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda da kemençe ezgileri ve yöresel türküleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Yeni sezonda ünlü sanatçıların yorumlarıyla seslendirilecek türküler, dizinin müzikal kimliğini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Gözler şimdi yapım ekibinin açıklayacağı ilk konuk sanatçıya çevrilmiş durumda.