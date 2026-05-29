Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, bu hafta Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı?

Son bölümde Adil, kızını kurtarabilmek için Volkov’a kızıyla evleneceğini söylerken aslında perde arkasında çok daha büyük bir plan kurar. Timur Volkov’u alt etmeyi başaran Adil, büyük bir düşman kazanmasına rağmen kızının yerini öğrenmeyi başarır. Ancak bu süreçte Esme ile arasındaki gerilim giderek artar.

ADİL VE ESME ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Kızını kurtarmak isteyen Adil’in planını fazla riskli bulan Esme, ona karşı çıkar ve ikili arasında büyük bir restleşme yaşanır. Esme’nin baskın geldiği bu çatışmanın ardından Adil aynı tekneye binmeye çalışırken vurularak ağır bir darbe alır. Bu gelişme, hikâyedeki dengeleri tamamen değiştirir.

ZARİFE’NİN PLANI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Zarife’nin Adil’i ortadan kaldırmasının ardından Esme’yi de hedef alması olayları daha da karmaşık bir hale getirir. Şerif’e, Esme’nin yıllar önce onu ihbar eden kişi olduğunu söyleyen Zarife, büyük bir fitili ateşler. Bunun üzerine Şerif, Esme’nin gözleri önünde Eleni’nin öldürülmesi için emir verir ve gerilim zirveye çıkar.

HER ŞEYE RAĞMEN KAVUŞMA UMUDU SÜRÜYOR

Tüm yaşananlara rağmen hikâyede umut tamamen tükenmez. Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anlarda bile, yazgılarını değiştirmek için mücadele eden karakterlerin yeniden kavuşma ihtimali izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam eder.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Dizinin sezon finalinin hangi bölümde olacağı henüz belli değil. Ancak Haziran ayının ikinci haftasında sezon finali yapması bekleniyor.