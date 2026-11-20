Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor ve 39. bölümde neler olacak soruları dizinin hayranları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT 1'in 20 Kasım Cuma yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz bu akşam ekranda. Dizinin 39. bölümü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak. OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği dizinin yeni bölümünde Şerif'in kurduğu tuzak İso'yu zor bir seçimle karşı karşıya bırakacak. İşte Taşacak Bu Deniz 39. bölüm yayın bilgileri ve bölüm özeti.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Evet, Taşacak Bu Deniz bu akşam var. Dizi, 20 Kasım 2026 Cuma günü 39. bölümüyle TRT 1 ekranlarına gelecek. TRT 1'in yayın akışında dizinin yerine farklı bir yapım ya da özel yayın bulunmuyor.

TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz'in 39. bölümü bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Yayın akışına göre dizinin ardından saat 00.15'te Evlilik Güzeldir ekrana gelecek.