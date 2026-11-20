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TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin izleyicileri, 20 Kasım 2026 Cuma günü dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını, yeni bölümün saat kaçta başlayacağını ve bölümde neler yaşanacağını araştırıyor.
Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor ve 39. bölümde neler olacak soruları dizinin hayranları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT 1'in 20 Kasım Cuma yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz bu akşam ekranda. Dizinin 39. bölümü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak. OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği dizinin yeni bölümünde Şerif'in kurduğu tuzak İso'yu zor bir seçimle karşı karşıya bırakacak. İşte Taşacak Bu Deniz 39. bölüm yayın bilgileri ve bölüm özeti.
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?
Evet, Taşacak Bu Deniz bu akşam var. Dizi, 20 Kasım 2026 Cuma günü 39. bölümüyle TRT 1 ekranlarına gelecek. TRT 1'in yayın akışında dizinin yerine farklı bir yapım ya da özel yayın bulunmuyor.
TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Taşacak Bu Deniz'in 39. bölümü bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Yayın akışına göre dizinin ardından saat 00.15'te Evlilik Güzeldir ekrana gelecek.
TAŞACAK BU DENİZ HANGİ KANALDA?
Taşacak Bu Deniz, TRT 1'de yayınlanıyor. Dizi her cuma akşamı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Bölümü kaçıranlar, yayının ardından TRT 1'in dijital platformları üzerinden diziyi izleyebiliyor.
TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM ÖZETİ
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Adil ve Esme, geçmişte yaşanan olayların perde arkasını araştırmaya başlıyor. Esme, Timur ve Şerif'e karşı yeni bir plan hazırlıyor. Şerif ise İso'yu Adil ile Oruç arasında seçim yapmak zorunda bırakacak bir tuzak kuruyor. İso, ölümle yaşam arasındaki bu zorlu seçimde nasıl bir karar vereceğini düşünmek zorunda kalıyor.
Eleni ve Oruç, birbirlerinden habersiz bir şekilde Timur'un peşine düşüyor. Adil'e karşı sürdürülen mücadele ise Cengiz ile Eleni arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık bir hale getiriyor.
TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin haftalık yayın düzeni devam ederse Taşacak Bu Deniz'in 40. bölümü 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.
TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?
Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın sularında geçen bir hikâyeyi konu alıyor. Dizide, iki aile arasındaki köklü husumet, aşk, intikam ve hayatta kalma mücadelesi işleniyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.
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