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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölüm finalinde yaşananlar izleyicileri ekran başında merak içinde bıraktı. Şerif'in kurduğu tuzağın ardından İso'nun silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Adil Koçari'nin akıbeti belirsizliğini koruyor. 40. bölüm fragmanında İso'nun Fadime'ye söylediği sözler, Adil'in ölüp ölmediği ve Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorularını gündeme taşıdı. Peki, Taşacak Bu Deniz Adil Koçari öldü mü, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu?

TAŞACAK BU DENİZ ADİL KOÇARİ ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 39. bölüm finalinde İso tarafından vurulan Adil Koçari'nin hayatta kalıp kalmadığı henüz kesinleşmedi. Ağır yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan karakterin sağlık durumuyla ilgili izleyicilerin bekleyişi sürüyor.

Dizinin 40. bölüm fragmanında İso'nun Fadime'ye, "Adil abi kurtulamamış" demesi, Adil'in hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ancak bu sözlerin gerçek bir ölüm haberini mi verdiği yoksa hikâyede yaşanacak bir ters köşenin parçası mı olduğu henüz açıklığa kavuşmadı.

Adil Koçari'nin akıbeti, 27 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde netleşecek.

ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin projeden ayrıldığına ilişkin yapım ekibinden veya TRT 1'den resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada gündeme gelen ayrılık iddiaları, dizinin son bölümünde yaşanan vurulma sahnesi ve yeni bölüm fragmanındaki diyaloglardan kaynaklanıyor. Oyuncunun dizideki geleceği, Adil Koçari'nin hikâyesinde yaşanacak gelişmelerin ardından belli olacak.

TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taşacak Bu Deniz'in 39. bölümünde Adil ve Esme, aralarındaki engelleri ortadan kaldırmak ve geçmişin sırlarını çözmek için birlikte hareket etti. Esme'nin Adil'i terk etmeyeceğini, Adil'in ise hapse ya da mezara gitmeyeceğini söylemesiyle ikili, Şerif ve Timur'a karşı plan yaptı.

Ancak evlatlıktan reddedilen Şerif'in Furtuna ailesine kurduğu tuzak, yaşanan gelişmelerin seyrini değiştirdi. İso'yu, öz abisi Oruç'un ölümü ile abisi olarak gördüğü Adil'i vurmak arasında bırakan Şerif'in planı, bölümün kanlı finaline neden oldu.

İso'nun silahından çıkan kurşunla vurulan Adil Koçari'nin hastaneye kaldırılmasıyla bölüm sona erdi. Karakterin yaşayıp yaşamayacağı ve Ulaş Tuna Astepe'nin dizideki geleceği ise yeni bölümün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı.

TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Taşacak Bu Deniz'in 40. bölümü, 27 Kasım Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Adil Koçari'nin sağlık durumuna ve dizideki geleceğine ilişkin soruların da yeni bölümde yanıt bulması bekleniyor.