Bitmek bilmeyen bir düşmanlığın ortasında doğan bir aşkı konu alan "Taşacak Bu Deniz", iki köklü ailenin yıllardır süren nefretini bir yabancının gözünden anlatıyor. Karadeniz'in hırçın doğasıyla paralel ilerleyen hikâye, hem görsel gücü hem de dramatik derinliğiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuklar, etkileyici çekim mekânları ve güçlü senaryosuyla yapım, sezonun iddialı dizileri arasında yer alıyor. İzleyiciler ise şimdiden "Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor, set hangi şehirde kuruldu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Taşacak Bu Deniz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin çekimleri, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde yapılan çekimler, dizinin atmosferine gerçeklik ve duygusal yoğunluk kazandırıyor.

Bölgenin sisli dağları, coşkulu dalgaları ve yeşilin binbir tonuyla bezeli doğası, hikâyenin hem romantik hem de dramatik yönünü güçlendiriyor. Gerçek mekânlarda gerçekleştirilen çekimler sayesinde izleyici, kendini Karadeniz'in kalbinde, karakterlerle aynı hikâyenin içinde hissediyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Taşacak Bu Deniz", güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip.

Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alıyor. İkilinin etkileyici uyumu, dizinin duygusal anlatımına büyük katkı sağlıyor.

Kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi isimler yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in sert doğası ve hırçın dalgaları arasında şekillenen iki düşman ailenin hikâyesini konu alıyor. Dizinin merkezinde yer alan Adil ve Esme, geçmişin hesaplaşmalarıyla çevrili bir aşkın içinde kendilerini buluyor.

Aileler arasındaki kin giderek büyürken, nefret ve sevgi arasındaki ince çizgi her bölümde farklı bir gerilimle izleyiciye yansıyor.

Yapım, hem doğal güzellikleriyle büyüleyen hem de insan ruhunun karmaşıklığını yansıtan sahneleriyle dikkat çekiyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak, senaryo tarafında ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem bulunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın performansları, dizinin duygusal gücünü zirveye taşıyor.

TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

"Taşacak Bu Deniz" dizisi, tamamen senaristlerin hayal gücüyle oluşturulan kurmaca bir yapımdır. Gerçek olaylardan esinlenmeyen dizi, özgün senaryosuyla izleyicileri bambaşka bir dünyaya davet ediyor.

Senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi dikkat çeken projelerde olduğu gibi, bu yapımda da Karadeniz'in güçlü doğasını insan ilişkilerinin derin duygusal yönleriyle ustaca harmanlıyor.

Her ne kadar gerçek bir hikâyeden esinlenmese de karakterlerin yaşadığı çatışmalar, içsel hesaplaşmalar ve aile bağları, izleyiciye hayatın içinden sıcak duygular sunuyor. Bu yönüyle dizi, gerçeklik hissi yüksek dramatik bir kurgu olarak öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçari’de Esme’nin Şerif’ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü’nün suyunu zehirler. Adil’i Rusya’daki ölüm tuzağına çekerken Esme’yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif’i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.

Esme, Zarife’nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç’a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.

Yayla evinde, Fadime İso’ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso’nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya’daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar! Adil, Esme ve Eleni Şerif’in başlattığı kıyametle savaşırlarken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif’in bilmediği bir şey vardır. Sadece Koçariler değil kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadırlar.