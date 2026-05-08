Tarsus elektrik kesintisi, Toroslar AEDAŞ Tarsus’ta elektrikler ne zaman gelecek?

Tarsus genelinde yaşanan enerji kesintileri hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar dijital mecralarda "Akdeniz Elektrik Tarsus’ta elektrikler ne zaman gelecek?" sorgusunu sıklaştırdı. Toroslar AEDAŞ yetkililerinden alınan bilgilere göre, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında belirli bölgelere geçici süreyle enerji verilemiyor. Kesintinin ne zaman sona ereceği, arıza kayıt ekranındaki son durum ve yetkililerin tahmini enerji verilme saatine dair tüm güncel gelişmeleri içeriğimizde bulabilirsiniz.

Aşağıdaki bölgelerde şebeke arızası nedeniyle kesinti yaşanmakta olup, çalışmaların tamamlanması beklenen planlı saatler şöyledir:

SAAT 21:00'DE ENERJİ VERİLMESİ BEKLENEN YERLER:

Taşobası Mahallesi, Dorak mevkii, Çimenler ve Kazaklı Sokak civarı.

SAAT 19:50'DE ENERJİ VERİLMESİ BEKLENEN YERLER:

Taşçılı Mahallesi ve Camilimanda Mahallesi merkez sokakları.

SAAT 19:34'TE ENERJİ VERİLMESİ BEKLENEN YERLER:

Şehitler Tepesi Mahallesi, Şehit Polis Lütfi Can (3610.) Sokak bölgesi.

SAAT 19:30'DA ENERJİ VERİLMESİ BEKLENEN YERLER:

Sandal ve Kaleburcu Mahalleleri, Ayvalı Sokak çevresi.

Bahçe ve Barbaros Mahalleleri; Kırgızistan, Genç Osman ve Ertuğrul Gazi Sokakları.

Girne Mahallesi; Sait Polat ve 2020 ile 2053 arasındaki tüm sokaklar.

Yeşil ve Yeşilevler Mahalleleri; 2807, 4211 ve 4292 numaralı sokaklar.

Atalar ve Aliefendioğlu Mahalleleri, 329 Sokak bölgesi.

EN KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK DİĞER MAHALLELER

Aşağıdaki mahallelerde şebeke arızasına müdahale devam etmektedir. Bu bölgelerde enerjinin verileceği net bir saat henüz paylaşılmamış olup, arızanın giderilmesinin ardından akış anlık olarak sağlanacaktır:

KIRSAL VE YAYLA BÖLGELERİ:

Yenice, Çağbaşı, Atalar, Ballıca, Baltalı, Camilimanda, Esenler, Hacıbozan, Kanberhüyüğü, Kargılı, Kocaköy, Konaklar, Yüksek, İnköy, Olukkoyağı ve Sayköy mahalleleri.

Kaburgediği Mahallesi (Edip Özaltın ve Doğuş Sitesi mevkii) ile Çamalan B.M. (Güzeloluk bölgesi).

MERKEZ VE DİĞER MAHALLELER:

Gaziler, Kahraman Gülek, Şehitler Tepesi, Yunus Emre, Mithatpaşa ve Tozkoparan Zahit mahallelerindeki belirli sokaklar.

ARIZA BİLDİRİMİ VE ÖNLEMLER

Sorgulama: Bölgenizdeki arızanın güncel durumunu takip etmek için Alo 186 arıza hattını kullanabilir veya resmi mobil uygulama üzerinden konum bazlı sorgulama yapabilirsiniz.

Cihaz Güvenliği: Çalışmaların tamamlanıp elektriğin geri gelmesi sırasında oluşabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı, buzdolabı, televizyon ve bilgisayar gibi hassas cihazlarınızı tedbir amaçlı fişten çekmeniz önerilir.

09 MAYIS 2026 CUMARTESİ KESİNTİ PROGRAMI

Hafta sonunun ilk gününde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle aşağıdaki bölgelerde enerji kesintisi yaşanacaktır:

09:00 - 17:00 Saatleri Arası: Fevzi Çakmak, Kumluk, Bağlar, Eski Tarsus, Aşık Veysel, Talimgah, Mustafa Kemal ve Gazi Mustafa Kemal Caddeleri ile Kerimler ve Akkoç bölgeleri.

09:30 - 17:30 Saatleri Arası: Baltalı, Akçakocalı, Sucular, Yamaç, Gökbören, Takbaş, Kartaltepe, Şükraniye, Kerimler, Sayköy, Yüksek, Nemiroğlu, Kocaköy, Kanberhüyüğü, Hacıbozan, Esenler ve Ballica mahalleleri.

10 MAYIS 2026 PAZAR KESİNTİ PROGRAMI

Pazar günü Tarsus merkez ve kırsal mahallelerde geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacaktır:

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (Merkez): Kasım Ekenler Bulvarı, Dr. Devlet Bahçeli Caddesi, Sadun Boro Bulvarı, Yavuz Sultan Selim ve Celal Bayar Caddeleri çevresi ile 2400, 2600 ve 0100 serili sokakların büyük bir bölümü.

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (Şelale Bölgesi): Çağlayan, Şelale, İstiklal ve Köroğlu mahalleleri; Ziya Gökalp, Yavuz Donat ve Kanuni Sultan Süleyman caddeleri çevresi.

09:15 - 17:15 Saatleri Arası: Adana Bulvarı, Türkmenistan Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Kazım Karabekir, İsmet Paşa, Donuktaş, Abdi İpekçi ve Sait Polat Bulvarı çevresindeki çok sayıda cadde ve sokak.

09:30 - 17:30 Saatleri Arası: Kadelli, Kırıt, Sarı Ahmetli, Taşobası, Bekiroğlu, Kazaklı, Dörtler bölgeleri ile Kasım Ekenler Bulvarı'ndaki bazı özel sokaklar (4018, 4028 vb.).

11 MAYIS 2026 PAZARTESİ KESİNTİ PROGRAMI

Yeni haftanın ilk gününde çalışmalar kırsal ve bazı merkez mahallelerde devam edecek:

09:00 - 17:00 Saatleri Arası: Gazipaşa Mahallesi ve Şamil Basayev Caddesi çevresi (0400 serili sokaklar).

09:30 - 17:30 Saatleri Arası: Müdürlü, Muratlı, Afet Evleri ve Ballıca bölgeleri.

Kısa Süreli Kesintiler: * Tepeçaylak: 09:30 - 11:30

Yalamık ve Kislepınar: 09:30 - 12:30

Kütüklü: 12:30 - 14:30

12 MAYIS 2026 SALI KESİNTİ PROGRAMI

Salı günü özellikle sahil ve tarımsal bölgelerin yoğun olduğu mahallelerde iyileştirme çalışmaları yapılacaktır:

09:30 - 17:30 Saatleri Arası: Hasanağa, Yeniçay, Aliağa, Çayboyu, Ağzıdelik, Çatalca, Baharlı, Halitağa, Kelahmet ve Akarsu mahalleleri.

13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA KESİNTİ PROGRAMI

Çarşamba günü planlanan son büyük kesinti dalgası şu bölgeleri kapsamaktadır:

09:30 - 17:30 Saatleri Arası: Müdürlü, Muratlı, Afet Evleri, Fevzi Çakmak, Kumluk, Bağlar, Eski Tarsus, Talimgah, Mustafa Kemal ve Bahçeler bölgeleri.

09:30 - 13:30 Saatleri Arası: İncirgediği Merkez ve Kaşoba.

13:30 - 17:30 Saatleri Arası: Kaşobası ve Kumdere Merkez bölgeleri.

VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Cihaz Güvenliği: Kesinti boyunca elektrikli ev aletlerinin zarar görmemesi için hassas cihazların (buzdolabı, bilgisayar vb.) fişten çekilmesi önerilir.

Çalışma Süresi: Şebeke iyileştirme çalışmaları ilan edilen saatlerden önce tamamlanabilir; bu durumda enerji akışı planlanan süreden önce sağlanacaktır.

Bilgi Hattı: Kesintilerle ilgili detaylı bilgi ve anlık durum sorgulaması için Alo 186 hattı ile iletişime geçebilirsiniz.