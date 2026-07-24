TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Tarım Ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026 süreci, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamayla birlikte bakanlık bünyesinde toplam 1.874 sözleşmeli personel istihdam edileceği resmen duyuruldu. Peki, Tarım Ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? Detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026

Tarım Ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026 kapsamında toplam 1.874 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre alımlar, taşra teşkilatında görev yapmak üzere gerçekleştirilecek.

Personel alımıyla birlikte tarım, hayvancılık, gıda güvenliği ve doğal kaynakların korunmasına yönelik hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Farklı meslek gruplarını kapsayan kontenjanlar sayesinde hem teknik hem de idari alanlarda personel ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Süreç resmen başlamış olsa da başvuru takvimi ve başvuru kılavuzuna ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmış değil. Bu nedenle adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuruları bekliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım Ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, personel alım sürecinin başlatıldığını açıklarken, başvuruların başlayacağı tarih ve başvuru süresine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmadı.

Dolayısıyla başvuruların hangi tarihler arasında alınacağına dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Başvuru tarihleri ile birlikte başvuru kılavuzu ve diğer tüm ayrıntıların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi ilanla duyurulması bekleniyor.

Adayların, sürece ilişkin gelişmeleri yalnızca resmi açıklamalar üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler sorusunun ayrıntıları henüz resmi olarak açıklanmadı.

Bakanlık şu ana kadar yalnızca personel alımı yapılacağını ve toplam kontenjanı duyurdu. Unvanlara göre aranacak mezuniyet şartları, KPSS kriterleri, özel nitelikler ve diğer başvuru koşulları ise yayımlanacak resmi başvuru kılavuzunda yer alacak.

Bununla birlikte başvuru sürecinde uygulanacak genel şartlar, unvanlara göre özel koşullar, istenecek belgeler ve yerleştirme esasları da resmi ilanla birlikte kamuoyuna duyurulacak.

Bu nedenle adayların, başvuru işlemlerini gerçekleştirmeden önce yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? sorusunun yanıtı, Bakan İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamayla netleşti.

Buna göre bakanlık bünyesinde;

645 veteriner hekim,

515 ziraat mühendisi,

239 destek personeli,

185 gıda mühendisi,

73 koruma ve güvenlik görevlisi,

60 büro personeli,

49 su ürünleri mühendisi,

45 harita mühendisi,

23 gemi adamı,

13 avukat,

9 laborant,

7 biyolog,

6 balıkçılık teknolojisi mühendisi,

5 kimyager

olmak üzere toplam 1.874 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Kontenjan dağılımına bakıldığında en fazla alımın veteriner hekim ve ziraat mühendisi kadrolarında gerçekleştirileceği görülüyor. Açıklanan planlama doğrultusunda bakanlığın özellikle taşra teşkilatındaki teknik personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu nereden nasıl yapılır sorusuna ilişkin ayrıntılar henüz resmi olarak açıklanmadı.

Başvuruların hangi platform üzerinden gerçekleştirileceği, elektronik başvuru sistemi, başvuru ekranı, istenecek belgeler ve başvuru sürecinin tüm detayları yayımlanacak resmi ilanla netlik kazanacak.

Bu nedenle adayların, başvuru sürecine ilişkin doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri ve yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi duyuruları esas almaları gerekiyor.