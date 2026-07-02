Tarık Biberoviç Türk mü, aslen nereli, Tarık Biberoviç kimdir, kaç yaşında, evli mi, bekar mı, Tarık Biberoviç hangi takımda oynuyor?

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği isimlerden Tarık Biberoviç yeniden gündemde. "Tarık Biberoviç Türk mü?", "Aslen nereli?", "Kaç yaşında?" ve "Evli mi, bekar mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Fenerbahçe Beko'nun milli yıldızı Tarık Biberoviç'in biyografisi, basketbol kariyeri ve özel hayatına dair merak edilen ayrıntılar.

TARIK BİBEROVİÇ TÜRK MÜ?

Fenerbahçe Beko ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın dikkat çeken oyuncularından Tarık Biberoviç, başarılı performansıyla basketbolseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. "Tarık Biberoviç Türk mü?", "Aslen nereli?", "Kaç yaşında?", "Evli mi, bekar mı?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları ise arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte Tarık Biberoviç'in hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

TARIK BİBEROVİÇ KİMDİR?

Tarık Biberoviç, 28 Ocak 2001 tarihinde Bosna-Hersek'in Zenica kentinde dünyaya geldi. Basketbola Bosna-Hersek'te başlayan başarılı oyuncu, genç yaşta gösterdiği performans sayesinde Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.

2018 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına katılan Biberoviç, kısa sürede A Takım kadrosuna yükselerek profesyonel kariyerinde önemli bir adım attı.

Tarık Biberoviç, Bosna-Hersek doğumludur ve aslen Boşnak kökenlidir. Daha sonra Türk vatandaşlığına geçen başarılı basketbolcu, uluslararası organizasyonlarda Türkiye A Milli Basketbol Takımı formasını giymeye başladı.

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Biberoviç, ay-yıldızlı formayla önemli turnuvalarda görev almaktadır.

TARIK BİBEROVİÇ KAÇ YAŞINDA?

28 Ocak 2001 doğumlu olan Tarık Biberoviç, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem Türkiye Basketbol Süper Ligi hem de EuroLeague'de önemli tecrübeler edinen oyuncu, kariyerini başarıyla sürdürüyor.

TARIK BİBEROVİÇ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Tarık Biberoviç, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko forması giyiyor. Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllardır görev yapan milli basketbolcu, özellikle dış şut yüzdesi, savunmadaki enerjisi ve çok yönlü oyun yapısıyla takımın önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor.

Kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da kadrosunda yer alan Biberoviç, uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı temsil etmeye devam ediyor.

TARIK BİBEROVİÇ EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Tarık Biberoviç'in kamuoyuna yansıyan bilgilere göre evli olmadığı biliniyor. Başarılı basketbolcunun bekâr olduğu değerlendiriliyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Biberoviç, kamuoyunda daha çok basketbol kariyeri ve sahadaki performansıyla gündeme geliyor.

Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza atan Tarık Biberoviç, Türk basketbolunun geleceği adına umut veren isimler arasında gösteriliyor.