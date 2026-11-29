Tarık Biberovic neden yok sorusunun cevabı, FIBA'nın devşirme oyuncu kuralında yatıyor. Biberovic sakat ya da cezalı değil. FIBA kurallarına göre bir milli takım, resmi maç kadrosunda en fazla bir devşirme statüsündeki oyuncuya yer verebiliyor. Başantrenör Ergin Ataman, kasım ayındaki eleme maçları için bu kontenjanı Malachi Flynn'e ayırdı. Biberovic de devşirme statüsünde değerlendirildiği için İtalya maçının ardından 29 Kasım'daki İzlanda maçında da kadroda yer almıyor.

TARIK BİBEROVİC SAKAT MI, CEZALI MI?

Tarık Biberovic'in İzlanda maçında forma giymemesi, sakatlık ya da disiplin cezasıyla ilgili değil. Oyuncunun sakatlığına ya da milli takımda oynamasını engelleyecek bir cezaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Biberovic'in kadroda olmamasının tek nedeni, FIBA'nın devşirme oyuncu sınırlaması ve Ergin Ataman'ın bu kontenjanı başka bir oyuncuya ayırması.

TARIK BİBEROVİC'İN STATÜSÜ NE?

Bosna-Hersek doğumlu olan Tarık Biberovic, Türk vatandaşı. Ancak vatandaşlık tek başına FIBA'nın devşirme oyuncu kuralından muaf olmak için yeterli değil. FIBA, belirli bir yaştan sonra vatandaşlık alan oyuncuları devşirme statüsünde değerlendiriyor. Biberovic de bu kapsamda devşirme oyuncu olarak kabul ediliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Biberovic'in statüsünün değiştirilmesi için FIBA'ya başvurdu. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA'nın mevcut kuralları koruduğunu ve oyuncunun statüsünde değişiklik yapılmadığını açıkladı. Böylece Biberovic, devşirme kontenjanına tabi olmaya devam ediyor.

ERGİN ATAMAN NE DEDİ?

Başantrenör Ergin Ataman'ın FIBA'dan olumlu bir karar beklediği, Biberovic'in uzun yıllardır Türkiye'de forma giydiğini vurguladığı aktarıldı. Ataman, devşirme kontenjanına kimin dahil edileceğinin oyuncuların güncel performansına göre belirleneceğini ifade etti. Ataman'ın kasım ayındaki maçlarda Malachi Flynn'i tercih ettiği, şubat ayındaki eleme maçlarında da Flynn'le devam etmeyi planladığı belirtiliyor. Dünya Kupası kadrosu için ise Shane Larkin, Tarık Biberovic ve Scottie Wilbekin arasından formda olan oyuncunun tercih edileceği ifade ediliyor.

BİBEROVİC'İN ELEMELERDEKİ PERFORMANSI

Tarık Biberovic, eleme sürecinde milli takımın en etkili oyuncularından biri oldu. Deneyimli kanat oyuncusu, forma giydiği beş eleme maçında ortalama 17,8 sayı üretti ve bu maçların üçünde 20 sayı barajını aştı. Bu performans, oyuncunun kadroda olmamasının neden bu kadar merak edildiğini açıklıyor.

BİBEROVİC NE ZAMAN DÖNECEK?

Tarık Biberovic'in milli takıma ne zaman döneceğine ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı. FIBA kuralları değişmediği sürece Biberovic'in forma giyebilmesi, Ergin Ataman'ın devşirme kontenjanını kendisine ayırmasına bağlı olacak. Ataman'ın açıklamaları, Dünya Kupası öncesinde oyuncuların form durumuna göre bir değerlendirme yapılacağını gösteriyor.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İzlanda arasındaki FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşma TRT 1, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1, D-Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Filbox'ta 20, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22 ve Turkcell TV+'ta 21. kanaldan izlenebiliyor. S Sport 2 ise Turkcell TV+'ta 78. kanaldan ve Disney+ üzerinden yayın yapıyor. S Sport Plus'a ise internet üzerinden erişilebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

İTALYA MAÇININ ARDINDAN J GRUBUNDA SON DURUM

12 Dev Adam, İzlanda maçı öncesinde 26 Kasım'da Roma'da İtalya'ya 86-72 yenildi. Bu sonuç, milli takımın elemelerdeki 8 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Mağlubiyete rağmen Türkiye, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 17 puanla J Grubu'ndaki liderliğini korudu. Grupta Sırbistan ve İtalya 15'er puanla Türkiye'yi takip ederken, Litvanya 14, İzlanda 13 ve Bosna-Hersek 12 puanda bulunuyor.

İzlanda karşısında alınacak galibiyet, milli takımın grup liderliğini sağlamlaştırması açısından önem taşıyor. İzlanda ise üst sıralara yaklaşmak için İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

12 DEV ADAM'DA EKSİKLER

Milli takım, kasım ayındaki eleme maçlarına önemli eksiklerle çıktı. Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı. Alperen Şengün ve Adem Bona NBA'deki sezon programı nedeniyle milli takıma katılamazken, NBA Gelişim Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven de bu dönemde görev alamadı. Devşirme oyuncu kontenjanını ise Başantrenör Ergin Ataman, Malachi Flynn'e ayırdı. Bu nedenle Shane Larkin ve Tarık Biberovic de kasım ayındaki maçlarda kadroda yer almadı.