Tarık Biberovic neden yok, sakat mı, cezalı mı soruları basketbolseverlerin gündeminde. Tarık Biberovic, İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan 20 kişilik aday kadroya çağrılmadı. Biberovic'in sakatlığı ya da cezası bulunmuyor. Oyuncunun kadroda yer almamasının nedeni devşirme statüsü. FIBA kurallarına göre bir milli takım maçlarda yalnızca bir devşirme oyuncu kullanabiliyor ve Ergin Ataman bu pencerede Malachi Flynn'i tercih etti.

TARIK BİBEROVİC SAKAT MI, CEZALI MI?

Hayır. Tarık Biberovic'in sakatlığı ya da cezası bulunmuyor. Oyuncu, devşirme kontenjanı nedeniyle bu pencerede kadroya alınmadı.

TARIK BİBEROVİC STATÜSÜ NE?

Tarık Biberovic, FIBA nezdinde devşirme oyuncu statüsünde bulunuyor. Türkiye Basketbol Federasyonu, oyuncunun yerli statüsüne geçmesi için FIBA ile görüşmeler yaptı ancak bu girişimden sonuç alınamadı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Tarık Biberovic, şu an oynadığı (devşirme) statüde oynamaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Ergin Ataman: "FIBA, maalesef Tarık Biberovic'i Türk olarak kullanmamıza maalesef izin vermiyor. İspanya, Fransa gibi ülkelere baktığınız zaman bir sürü siyahi oyuncu var. Hepsi bir takım sömürgelerden, diğer ülkelerden getirdikleri oyuncuları var. Tarık, her şeyiyle Türk çocuk. Keyif alıyor. Çok şaşırdım açıkçası. Maalesef bu böyledir. Türkiye olarak biz herkese yardımcı oluruz. FIBA'nın altyapı organizasyonlarını kimse üstlenmez biz hepsini alırız ama böyle bir konuda bize destek vermediler."

TARIK BİBEROVİC MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI MI?

FIBA kurallarına göre her milli takım, resmi maçlarda kadrosunda yalnızca bir devşirme oyuncu bulundurabiliyor. Türkiye'nin devşirme statüsündeki oyuncuları arasında Tarık Biberovic, Shane Larkin, Scottie Wilbekin ve Malachi Flynn yer alıyor. Başantrenör Ergin Ataman, bu pencerede devşirme kontenjanında Malachi Flynn'i tercih etti. Ataman, Flynn'le şubat ayındaki maçlarda da devam etmeyi planladığını, Dünya Kupası için ise Biberovic, Larkin ve Wilbekin arasından formda olan ismin tercih edileceğini açıkladı.