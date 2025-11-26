Haberler

Tarık Biberovic basket milli takımına seçildi mi, Tarık Biberovic milli takımda mı, Türkiye Bosna Hersek maçında var mı?

Tarık Biberovic basket milli takımına seçildi mi, Tarık Biberovic milli takımda mı, Türkiye Bosna Hersek maçında var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki büyük karşılaşma, basketbol tutkunlarının odak noktası haline geldi. Bu kritik mücadele öncesinde sporseverler, kadrolardaki önemli isimlerin durumunu merak ediyor. Özellikle merak edilen bir isim var: Tarık Biberovic.

Tarık Biberovic, Türkiye A Milli Basketbol Takımı kadrosuna dahil edildi mi? Milli takım formasıyla sahaya çıkacak mı? Basketbolseverler, bu önemli FIBA Dünya Kupası Eleme maçında genç yıldızı Türkiye-Bosna Hersek karşılaşmasının kadrosunda görüp göremeyeceklerini araştırıyor.

BASKETBOL HEYECANI: TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MÜCADELESİ DETAYLARI

FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecan dolu randevusunda Türkiye A Milli Basketbol Takımı, kritik bir karşılaşmada Bosna Hersek'i ağırlıyor. Basketbolseverlerin merak ettiği tüm detaylar aşağıdadır:

MAÇ HANGİ KANALDA VE YAYIN BİLGİLERİ

Bu önemli mücadele, basketbolseverlere iki farklı platformdan ulaşacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ve S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayımlanacak.

KARŞILAŞMANIN BAŞLAMA ZAMANI

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak. Basketbolseverler bu saatte ekran başında yerini almalıdır.

Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki bu kritik eleme maçı 27 Kasım Perşembe günü oynanacaktır.

TARIK BİBEROVİC MİLLİ TAKIMDA MI?

Merakla beklenen bir diğer detay ise kadro seçimiydi. Fenerbahçe Beko'nun genç oyuncusu Tarik Biberovic, bu önemli maçlar için belirlenen Türkiye A Milli Basketbol Takımı kadrosuna seçilen isimler arasında yer almaktadır.

İşte kadro:

Tarık Biberovic basket milli takımına seçildi mi, Tarık Biberovic milli takımda mı, Türkiye Bosna Hersek maçında var mı?

TRT 1 VE S SPORT PLUS ERİŞİM DETAYLARI

TRT 1, Digiturk (23), D-Smart (26), Kablo TV (22), Tivibu (22), Turkcell TV+ (21), Filbox (20) ve Vodafone TV (21) gibi başlıca platformlardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz izlenebilmektedir.

S Sport Plus yayını ise ilgili dijital platformların kanal numaraları üzerinden ve internet bağlantısı ile erişilen uygulama üzerinden şifreli olarak takip edilebilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Taraftarları deplasmana götüren şoför araç seyir halindeyken ayağa kalkıp oynadı

Otobüs şoförünün akılalmaz sorumsuzluğu kamerada
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.