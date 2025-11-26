Tarık Biberovic basket milli takımına seçildi mi, Tarık Biberovic milli takımda mı, Türkiye Bosna Hersek maçında var mı?

Tarık Biberovic, Türkiye A Milli Basketbol Takımı kadrosuna dahil edildi mi? Milli takım formasıyla sahaya çıkacak mı? Basketbolseverler, bu önemli FIBA Dünya Kupası Eleme maçında genç yıldızı Türkiye-Bosna Hersek karşılaşmasının kadrosunda görüp göremeyeceklerini araştırıyor.

BASKETBOL HEYECANI: TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MÜCADELESİ DETAYLARI

FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecan dolu randevusunda Türkiye A Milli Basketbol Takımı, kritik bir karşılaşmada Bosna Hersek'i ağırlıyor. Basketbolseverlerin merak ettiği tüm detaylar aşağıdadır:

MAÇ HANGİ KANALDA VE YAYIN BİLGİLERİ

Bu önemli mücadele, basketbolseverlere iki farklı platformdan ulaşacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ve S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayımlanacak.

KARŞILAŞMANIN BAŞLAMA ZAMANI

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak. Basketbolseverler bu saatte ekran başında yerini almalıdır.

Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki bu kritik eleme maçı 27 Kasım Perşembe günü oynanacaktır.

TARIK BİBEROVİC MİLLİ TAKIMDA MI?

Merakla beklenen bir diğer detay ise kadro seçimiydi. Fenerbahçe Beko'nun genç oyuncusu Tarik Biberovic, bu önemli maçlar için belirlenen Türkiye A Milli Basketbol Takımı kadrosuna seçilen isimler arasında yer almaktadır.

İşte kadro:

TRT 1 VE S SPORT PLUS ERİŞİM DETAYLARI

TRT 1, Digiturk (23), D-Smart (26), Kablo TV (22), Tivibu (22), Turkcell TV+ (21), Filbox (20) ve Vodafone TV (21) gibi başlıca platformlardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz izlenebilmektedir.

S Sport Plus yayını ise ilgili dijital platformların kanal numaraları üzerinden ve internet bağlantısı ile erişilen uygulama üzerinden şifreli olarak takip edilebilmektedir.