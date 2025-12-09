Tarihte bugün ne oldu? 9 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

9 Aralık, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplum yaşamında önemli dönüm noktalarına sahne olmuş bir gün olarak öne çıkıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan ve etkileri uzun yıllara yayılan pek çok olay, bu tarihi takvimde özel bir konuma taşıyor. 9 Aralık'a damgasını vuran gelişmelere ve öne çıkan başlıklara dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

1917 – Kahramanmaraş'ta İngiliz işgali resmen başladı (I. Dünya Savaşı sonrası).

1931 – Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılan Türk Dili dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

1993 – Türk sinemasının önemli isimlerinden Metin Serezli, Kültür Bakanlığı'nca "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görüldü.

2014 – Yargıtay, Balyoz Davası sanıkları hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını bozdu.

1851 – Fransız fizikçi Jean Bernard Léon Foucault, Foucault sarkacını icat ederek Dünya'nın kendi ekseni etrafında döndüğünü deneysel olarak kanıtladı.

1893 – ABD'de Colorado Eyaleti, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk eyalet oldu.

1905 – Fransa'da kilise ve devlet işleri birbirinden tamamen ayrıldı.

1917 – I. Dünya Savaşı sırasında General Allenby, Kudüs'ü Osmanlı'dan aldı.

1946 – Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları Komisyonu kuruldu.

1961 – Tanzanya'dan ayrılan Tanganika bağımsızlığını ilan etti.

1990 – Lech Walesa, Polonya'da yapılan seçimlerde ülkenin ilk seçilmiş devlet başkanı oldu.

2003 – Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi imzaya açıldı.

DOĞUMLAR

1920 – Ece Ayhan, şair.

1947 – Osman Yağmurdereli, yapımcı ve siyasetçi.

1958 – Nedret Güvenç, gazeteci-yazar.

1981 – İlker Kaleli, oyuncu.

1848 – John Lejeune, ABD Deniz Piyadeleri komutanı.

1906 – Grace Hopper, bilgisayar bilimci, COBOL'un öncülerinden.

1916 – Kirk Douglas, ABD'li ünlü aktör.

1934 – Judi Dench, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu.

1978 – Jesse Metcalfe, ABD'li oyuncu.

ÖLÜMLER