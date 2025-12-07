Tarihte bugün ne oldu? 7 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
7 Aralık, tarih boyunca Türkiye ve dünyada siyaset, kültür, bilim ile toplumsal yaşam alanlarında kayda değer pek çok olayın yaşandığı bir gün olarak öne çıkıyor. Geçmişten günümüze bu tarihte gerçekleşen önemli gelişmeler, 7 Aralık'ı takvimde özel bir yere taşırken, bugünü anlamlı kılan olaylar kolektif hafızada kalıcı bir iz bırakıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 7 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1787: Delaware, Amerikan Anayasası'nı onaylayan ilk eyalet oldu.
- 1917: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti (I. Dünya Savaşı kapsamında).
- 1920: Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası kuruldu.
- 1932: Bir Millet Uyanıyor filmi gösterime girdi.
- 1941: Pearl Harbor Saldırısı: Japonya, ABD'nin Pearl Harbor üssüne saldırdı; II. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren kritik olaylardan biri oldu.
- 1972: Apollo 17 görevi Ay'a yolculuk için fırlatıldı bu, Ay'a yapılan son insanlı görevlerden biridir.
- 2002: Azra Akın, Dünya Güzellik Yarışması'nda "Dünya Güzeli" seçildi.
DOĞUMLAR
- Noam Chomsky (1928) — Amerikalı dilbilimci, siyaset bilimci ve yazar
- Nikola Vaptsarov (1909) — Bulgar şair
- Tuba Ünsal (1981) — Türk oyuncu ve manken
- John Terry (1980) — İngiliz futbolcu
ÖLÜMLER
- Reşat Nuri Güntekin (1956) — "Çalıkuşu" romanının yazarı
- Cavit Orhan Tütengil (1979) — Akademisyen ve yazar
- Abidin Dino (1993) — Türkiye'nin önde gelen ressamlarından
- Ferdinand de Lesseps (1894) — Süveyş Kanalı projesinin mimarlarından