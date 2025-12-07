Tarihte bugün ne oldu? 7 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

7 Aralık, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda önemli izler bırakan olaylara sahne olmuş bir gün olarak öne çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında yaşanan bu dikkat çekici gelişmeler, 7 Aralık'ı tarihte özel bir konuma yerleştiriyor. Bu tarihe dair öne çıkan olaylar ve merak edilen ayrıntılar haberimizin devamında okuyucularla paylaşılıyor.

OLAYLAR

1787: Delaware, Amerikan Anayasası'nı onaylayan ilk eyalet oldu.

1917: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti (I. Dünya Savaşı kapsamında).

1920: Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası kuruldu.

1932: Bir Millet Uyanıyor filmi gösterime girdi.

1941: Pearl Harbor Saldırısı: Japonya, ABD'nin Pearl Harbor üssüne saldırdı; II. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren kritik olaylardan biri oldu.

1972: Apollo 17 görevi Ay'a yolculuk için fırlatıldı bu, Ay'a yapılan son insanlı görevlerden biridir.

2002: Azra Akın, Dünya Güzellik Yarışması'nda "Dünya Güzeli" seçildi.

DOĞUMLAR

Noam Chomsky (1928) — Amerikalı dilbilimci, siyaset bilimci ve yazar

Nikola Vaptsarov (1909) — Bulgar şair

Tuba Ünsal (1981) — Türk oyuncu ve manken

John Terry (1980) — İngiliz futbolcu

ÖLÜMLER