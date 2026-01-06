Tarihte bugün ne oldu? 6 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
6 Ocak, yılın akışı içinde herhangi bir tarih gibi görünse de tarihsel süreçte yaşanan önemli olaylarla dikkat çeken günlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ve dünyada farklı yıllarda gerçekleşen siyasi kararlar, toplumsal kırılmalar ve kültürel gelişmeler, 6 Ocak'ı yalnızca takvim yaprağındaki bir gün olmaktan çıkarıp geçmişle bugünü buluşturan anlamlı bir tarih haline getiriyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 6 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Yeni yılın ilk haftasında yer alan 6 Ocak, geçmişten günümüze uzanan birçok önemli olayla dikkat çekiyor. Türkiye'de ve dünyada farklı dönemlerde yaşanan siyasi gelişmelerin yanı sıra bilim, teknoloji ve kültür alanlarında kayda geçen dönüm noktaları, bu tarihi sıradan bir takvim günü olmaktan çıkarıyor. 6 Ocak'ta yaşanan bu dikkat çekici gelişmelere dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1838 – Samuel Morse, telgraf sistemini ilk kez kamuoyuna tanıttı.
- 1912 – New Mexico, ABD'nin 47. eyaleti oldu.
- 1921 – İstanbul Hükûmeti ile Ankara Hükûmeti arasında Bilecik Görüşmeleri yapıldı.
- 1922 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul Hükûmeti ile yapılan görüşmelerin sona erdiğini açıkladı.
- 1950 – Birleşik Krallık, Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı.
- 1967 – ABD'de Vietnam Savaşı'na karşı en büyük protestolardan biri düzenlendi.
- 2021 – ABD Kongre Binası, Donald Trump destekçileri tarafından basıldı; olay dünya gündemine oturdu.
DOĞUMLAR
- 1412 – Jeanne d'Arc, Fransız ulusal kahramanı
- 1856 – Heinrich Mann, Alman yazar
- 1883 – Halide Edip Adıvar, Türk yazar ve siyasetçi
- 1946 – Syd Barrett, Pink Floyd'un kurucu üyesi
- 1969 – Norman Reedus, Amerikalı oyuncu
ÖLÜMLER
- 1919 – Theodore Roosevelt, ABD'nin 26. Başkanı
- 1941 – Henri Bergson, Fransız filozof
- 1978 – Nicholas Ray, Amerikalı yönetmen
- 1993 – Dizzy Gillespie, Amerikalı caz müzisyeni
- 2014 – Ariel Şaron, İsrailli asker ve siyasetçi