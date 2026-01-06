Tarihte bugün ne oldu? 6 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Yeni yılın ilk haftasında yer alan 6 Ocak, geçmişten günümüze uzanan birçok önemli olayla dikkat çekiyor. Türkiye'de ve dünyada farklı dönemlerde yaşanan siyasi gelişmelerin yanı sıra bilim, teknoloji ve kültür alanlarında kayda geçen dönüm noktaları, bu tarihi sıradan bir takvim günü olmaktan çıkarıyor. 6 Ocak'ta yaşanan bu dikkat çekici gelişmelere dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1838 – Samuel Morse, telgraf sistemini ilk kez kamuoyuna tanıttı.

1912 – New Mexico, ABD'nin 47. eyaleti oldu.

1921 – İstanbul Hükûmeti ile Ankara Hükûmeti arasında Bilecik Görüşmeleri yapıldı.

1922 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul Hükûmeti ile yapılan görüşmelerin sona erdiğini açıkladı.

1950 – Birleşik Krallık, Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı.

1967 – ABD'de Vietnam Savaşı'na karşı en büyük protestolardan biri düzenlendi.

2021 – ABD Kongre Binası, Donald Trump destekçileri tarafından basıldı; olay dünya gündemine oturdu.

DOĞUMLAR

1412 – Jeanne d'Arc, Fransız ulusal kahramanı

1856 – Heinrich Mann, Alman yazar

1883 – Halide Edip Adıvar, Türk yazar ve siyasetçi

1946 – Syd Barrett, Pink Floyd'un kurucu üyesi

1969 – Norman Reedus, Amerikalı oyuncu

ÖLÜMLER