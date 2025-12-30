Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 30 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 30 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
30 Aralık, takvimde sıradan bir gün gibi dursa da geçmişe dönüp bakıldığında birçok önemli olaya ev sahipliği yaptığı görülüyor. Türkiye'de ve dünyada yaşanan dikkat çekici gelişmeler, bu tarihi yıllar içinde farklı alanlarda iz bırakan anlamlı bir gün haline getiriyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 30 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimde sıradan bir gün gibi görünse de 29 Aralık, geçmişten günümüze Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmelere sahne oldu. Siyasetten bilim ve teknolojiye, kültür-sanattan toplumsal olaylara kadar uzanan pek çok başlık, bu tarihi dikkat çekici kılan anlar arasında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1845 – Amerika Birleşik Devletleri, Teksas'ı resmen topraklarına kattı.
  • 1890 – ABD'de Kızılderililere yönelik son büyük çatışma olarak kabul edilen Wounded Knee Katliamı yaşandı.
  • 1937 – Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa arasında Hatay Sorununun çözümüne ilişkin önemli görüşmeler yapıldı.
  • 1972 – ABD, Vietnam Savaşı kapsamında Kuzey Vietnam'a yönelik yoğun bombardımanlarını durdurdu.
  • 1996 – Guatemala'da hükümet ile gerilla güçleri arasında barış anlaşması imzalandı, 36 yıllık iç savaş sona erdi.

DOĞUMLAR

  • 1800 – Charles Goodyear, Amerikalı mucit (kauçuğun vulkanizasyonunu geliştirdi).
  • 1891 – Tilla Durieux, Alman tiyatro ve sinema oyuncusu.
  • 1972 – Jude Law, İngiliz oyuncu.

ÖLÜMLER

  • 1170 – Thomas Becket, Canterbury Başpiskoposu.
  • 1986 – Andrey Tarkovski, Sovyet yönetmen ve senarist.
  • 2014 – Luise Rainer, iki kez Oscar kazanan Alman asıllı oyuncu.
