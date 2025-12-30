Tarihte bugün ne oldu? 30 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimde sıradan bir gün gibi görünse de 29 Aralık, geçmişten günümüze Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmelere sahne oldu. Siyasetten bilim ve teknolojiye, kültür-sanattan toplumsal olaylara kadar uzanan pek çok başlık, bu tarihi dikkat çekici kılan anlar arasında yer alıyor.

OLAYLAR

1845 – Amerika Birleşik Devletleri, Teksas'ı resmen topraklarına kattı.

1890 – ABD'de Kızılderililere yönelik son büyük çatışma olarak kabul edilen Wounded Knee Katliamı yaşandı.

1937 – Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa arasında Hatay Sorununun çözümüne ilişkin önemli görüşmeler yapıldı.

1972 – ABD, Vietnam Savaşı kapsamında Kuzey Vietnam'a yönelik yoğun bombardımanlarını durdurdu.

1996 – Guatemala'da hükümet ile gerilla güçleri arasında barış anlaşması imzalandı, 36 yıllık iç savaş sona erdi.

DOĞUMLAR

1800 – Charles Goodyear, Amerikalı mucit (kauçuğun vulkanizasyonunu geliştirdi).

1891 – Tilla Durieux, Alman tiyatro ve sinema oyuncusu.

1972 – Jude Law, İngiliz oyuncu.

ÖLÜMLER