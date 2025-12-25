Haberler

Güncelleme:
25 Aralık, takvimde sıradan bir tarih gibi dursa da geçmişe bakıldığında birçok önemli olaya ev sahipliği yaptığı görülüyor. Türkiye'de ve dünyada yaşanan dikkat çekici gelişmeler, bu günü tarihsel açıdan anlamlı kılan dönüm noktaları arasında yer alıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimde sıradan bir gün gibi görünen 25 Aralık, geçmişten bugüne Türkiye'de ve dünyada iz bırakan pek çok gelişmeye sahne oldu. Siyasetten bilim ve teknolojiye, kültür ve sanattan toplumsal olaylara uzanan başlıklar, bu tarihi unutulmaz kılan anlar arasında yer alıyor.

OLAYLAR

  • Gaziantep, Fransız işgalinden kurtuldu ve şehre "Gazi" unvanı verildi (1921).
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hayatını kaybetti (1973).
  • Roma'da bilinen ilk Noel kutlaması yapıldı (336).
  • Frank Kralı Charlemagne, Papa tarafından Roma'da imparator ilan edildi (800).
  • İngiltere Kralı William the Conqueror, taç giydi (1066).
  • Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda George Washington, Delaware Nehri'ni geçerek Trenton Baskını'nı başlattı (1776).
  • Sovyetler Birliği'nin dağılması, Mihail Gorbaçov'un istifasıyla resmen açıklandı (1991).
  • James Webb Uzay Teleskobu, uzaya fırlatıldı (2021).

DOĞUMLAR

  • Yaşar Nabi Nayır – Yazar ve edebiyatçı (1908)
  • Nijat Özön – Sinema tarihçisi ve dil bilimci (1927)
  • Ferman Akgül – Türk rock müzisyeni (1979)
  • Humphrey Bogart – Amerikalı sinema oyuncusu (1899)
  • Annie Lennox – İskoç şarkıcı ve müzisyen (1954)
  • Justin Trudeau – Kanada Başbakanı (1971)
  • Dido – İngiliz şarkıcı (1971)

ÖLÜMLER

  • İsmet İnönü – Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı (1973)
  • James Brown – Soul müziğin efsane ismi (2006)
