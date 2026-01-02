Tarihte bugün ne oldu? 2 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
2 Ocak, sıradan bir gün gibi görünse de tarihsel süreçte yaşanan önemli gelişmelerle dikkat çeken özel tarihler arasında yer alıyor. Türkiye'de ve dünyada farklı dönemlerde yaşanan siyasi kararlar, toplumsal kırılmalar ve kültürel olaylar, bu günü yalnızca takvim yapraklarında değil, hafızalarda da kalıcı kılıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 2 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Yılın ilk günlerinin hemen ardından gelen 2 Ocak, geçmişten bugüne uzanan süreçte Türkiye'de ve dünyada yaşanan pek çok önemli olayla dikkat çekiyor. Siyasetten bilime, teknolojiden kültürel yaşama kadar farklı alanlarda iz bırakan gelişmeler, bu tarihi yalnızca yeni yılın devamı değil, aynı zamanda tarihe not düşülen özel bir gün haline getiriyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1492 – İspanya'da Reconquista süreci tamamlandı; Granada Emirliği'nin düşmesiyle Endülüs'te Müslüman egemenliği sona erdi.
- 1839 – Fransız fotoğrafçı Louis Daguerre, dagerreyotipi olarak bilinen ilk pratik fotoğraf yöntemini duyurdu.
- 1870 – Brooklyn Köprüsü'nün inşasına New York'ta resmen başlandı.
- 1921 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması yürürlüğe girdi.
- 1959 – SSCB, Ay'a ulaşan ilk uzay aracı olan Luna 1'i fırlattı.
- 1969 – Sovyet uzay aracı Luna 15, Ay yörüngesine girdi.
- 1995 – Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) resmen faaliyete geçti.
DOĞUMLAR
- 1642 – Mehmed IV, Osmanlı padişahı.
- 1920 – Isaac Asimov, bilim kurgu yazarı ve bilim insanı.
- 1939 – Tiggy Wiggy (Tiger Woods'un annesi Kultida Woods), sosyal alanda tanınmış isim.
- 1975 – Dax Shepard, Amerikalı oyuncu ve komedyen.
- 1985 – Alessandro Diamanti, İtalyan futbolcu.
ÖLÜMLER
- 1825 – Ferdinand I, İki Sicilya Kralı.
- 1965 – T. S. Eliot, Nobel ödüllü şair ve yazar.
- 1989 – Ted Bundy, Amerikalı seri katil.
- 2016 – Michel Delpech, Fransız şarkıcı ve söz yazarı.