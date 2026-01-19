Tarihte bugün ne oldu? 19 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Takvimlerde sıradan bir gün gibi görünen 19 Ocak, geçmişte yaşanan önemli olaylarla tarihte iz bırakan tarihlerden biri olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde siyaset, bilim ve toplumsal alanda yaşanan kritik gelişmelerin yanı sıra, Türkiye'de hafızalara kazınan pek çok olay da bu günü anlamlı kılan unsurlar arasında yer alıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 19 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 2007 – Gazeteci ve yazar Hrant Dink, İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu olay Türkiye'de basın özgürlüğü ve toplumsal hafıza açısından önemli bir dönüm noktası oldu.
- 1925 – Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip olan Anadolu Ajansı, haber ağını genişletme yönünde yeni düzenlemelere gitti.
- 1809 – Ünlü yazar, şair ve edebiyat eleştirmeni Edgar Allan Poe dünyaya geldi.
- 1915 – I. Dünya Savaşı sırasında Alman Zeplinleri, İngiltere'ye yönelik ilk hava bombardımanlarından birini gerçekleştirdi.
- 1966 – Hindistan'da İndira Gandhi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.
- 1993 – Çekoslovakya'nın dağılmasının ardından Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, Birleşmiş Milletler'e üye olarak kabul edildi.
DOĞUMLAR
- 1809 – Edgar Allan Poe, Amerikalı yazar ve şair
- 1946 – Dolly Parton, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu
- 1954 – Katey Sagal, Amerikalı oyuncu (Married with Children, Sons of Anarchy)
ÖLÜMLER
- 2007 – Hrant Dink, Türk-Ermeni gazeteci ve yazar
- 1824 – Lord Byron, İngiliz şair ve yazar
- 1998 – Ramsey Clark, Amerikalı hukukçu ve eski ABD Adalet Bakanı