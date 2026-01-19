Tarihte bugün ne oldu? 19 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimde sıradan bir gün gibi dursa da 19 Ocak, hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerle tarihe iz bırakan günlerden biri olarak öne çıkıyor. Siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan olaylar bu tarihi anlamlı kılarken, 19 Ocak'a dair dikkat çeken ayrıntılar ve pek bilinmeyen gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

2007 – Gazeteci ve yazar Hrant Dink, İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu olay Türkiye'de basın özgürlüğü ve toplumsal hafıza açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

1925 – Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip olan Anadolu Ajansı, haber ağını genişletme yönünde yeni düzenlemelere gitti.

ağını genişletme yönünde yeni düzenlemelere gitti. 1809 – Ünlü yazar, şair ve edebiyat eleştirmeni Edgar Allan Poe dünyaya geldi.

1915 – I. Dünya Savaşı sırasında Alman Zeplinleri, İngiltere'ye yönelik ilk hava bombardımanlarından birini gerçekleştirdi.

1966 – Hindistan'da İndira Gandhi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

1993 – Çekoslovakya'nın dağılmasının ardından Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, Birleşmiş Milletler'e üye olarak kabul edildi.

DOĞUMLAR

1809 – Edgar Allan Poe, Amerikalı yazar ve şair

1946 – Dolly Parton, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

1954 – Katey Sagal, Amerikalı oyuncu (Married with Children, Sons of Anarchy)

ÖLÜMLER