Tarihte bugün ne oldu? 14 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimde sıradan bir gün izlenimi verse de 14 Ocak, geçmişten günümüze uzanan süreçte dünya ve Türkiye tarihinde dikkat çeken pek çok olaya ev sahipliği yaptı. Farklı dönemlerde yaşanan gelişmeler, bu tarihin ardında saklı anlamlı detayları gün yüzüne çıkarırken, merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1690 – Osmanlı Devleti ile Venedik arasında Mora Savaşı devam ederken Akdeniz'de deniz çatışmaları yaşandı.

1858 – Fransız İmparatoru III. Napolyon'a İtalya'da suikast girişiminde bulunuldu.

1898 – Sigmund Freud, insan bilinçaltını ele alan çalışmalarını sistemli hâle getirmeye başladı.

1920 – Cemiyet-i Akvam'ın (Milletler Cemiyeti) ilk toplantısı Paris'te yapıldı.

1933 – Türkiye'de Darülfünun kaldırılarak yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu.

1943 – II. Dünya Savaşı sırasında Roosevelt ve Churchill, Kazablanka Konferansı'nda bir araya geldi.

1969 – Sovyetler Birliği, Soyuz 4 ve Soyuz 5 uzay araçlarını kenetleyerek tarihte ilk insanlı uzay kenetlenmesini gerçekleştirdi.

2005 – Huygens uzay aracı, Satürn'ün uydusu Titan'a iniş yaptı.

DOĞUMLAR

1741 – Benedict Arnold, Amerikan Bağımsızlık Savaşı komutanı

1896 – John Dos Passos, Amerikalı yazar

1925 – Yukio Ninagawa, Japon tiyatro yönetmeni

1970 – Jason Bateman, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1983 – Lin Dan, Çinli badmintoncu

ÖLÜMLER