Takvim yapraklarında sıradan bir tarih gibi duran 14 Ocak, geçmişten bugüne uzanan süreçte hem dünyada hem de Türkiye'de iz bırakan birçok önemli olaya sahne oldu. Siyasi gelişmelerden kültürel dönüm noktalarına kadar yaşananlar, bu günü tarihsel açıdan dikkat çekici ve hafızalarda yer eden bir zaman dilimine dönüştürüyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 14 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1690 – Osmanlı Devleti ile Venedik arasında Mora Savaşı devam ederken Akdeniz'de deniz çatışmaları yaşandı.
- 1858 – Fransız İmparatoru III. Napolyon'a İtalya'da suikast girişiminde bulunuldu.
- 1898 – Sigmund Freud, insan bilinçaltını ele alan çalışmalarını sistemli hâle getirmeye başladı.
- 1920 – Cemiyet-i Akvam'ın (Milletler Cemiyeti) ilk toplantısı Paris'te yapıldı.
- 1933 – Türkiye'de Darülfünun kaldırılarak yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu.
- 1943 – II. Dünya Savaşı sırasında Roosevelt ve Churchill, Kazablanka Konferansı'nda bir araya geldi.
- 1969 – Sovyetler Birliği, Soyuz 4 ve Soyuz 5 uzay araçlarını kenetleyerek tarihte ilk insanlı uzay kenetlenmesini gerçekleştirdi.
- 2005 – Huygens uzay aracı, Satürn'ün uydusu Titan'a iniş yaptı.
DOĞUMLAR
- 1741 – Benedict Arnold, Amerikan Bağımsızlık Savaşı komutanı
- 1896 – John Dos Passos, Amerikalı yazar
- 1925 – Yukio Ninagawa, Japon tiyatro yönetmeni
- 1970 – Jason Bateman, Amerikalı oyuncu ve yönetmen
- 1983 – Lin Dan, Çinli badmintoncu
ÖLÜMLER
- 1301 – I. Andrew, Macaristan Kralı
- 1901 – Charles Hermite, Fransız matematikçi
- 1957 – Humphrey Bogart, Amerikalı sinema oyuncusu
- 1986 – Donna Reed, Amerikalı oyuncu
- 2016 – Alan Rickman, İngiliz oyuncu