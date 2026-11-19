Tapuda güvenli ödeme sistemi, taşınmaz satışlarında satış bedelinin tapudaki mülkiyet devriyle aynı anda el değiştirmesini sağlayan bir ödeme sistemi. Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişikliğe göre bir ev, arsa ya da iş yeri satılırken bedelin tamamı veya bir kısmı elden, havaleyle ya da EFT ile ödeniyorsa, 1 Aralık 2026'dan itibaren bu sistemin kullanılması zorunlu olacak.

TAPUDA GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

Sistem, 29 Nisan 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle getirildi. Değişikliğe göre taşınmaz satışlarında elden, havaleyle, EFT ile ya da Bakanlığın belirleyeceği başka yollarla yapılan ödemeler güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılacak ve satış bedeli mülkiyetin devriyle eş zamanlı olarak aktarılacak. Bedelin krediyle karşılanmayan kısmı da sistemden geçecek; banka, finansman şirketi ya da tasarruf finansman şirketinden kullanılan kredi bunun dışında.

Bakanlık, düzenlemeyle taşınmaz alım satımında ödemeden kaynaklanan mağduriyetleri azaltmayı amaçlıyor. Satıcı parayı tapu devri yapıldığında alacak, alıcı da parayı tapuyu almadan önce doğrudan satıcıya vermek zorunda kalmayacak.

TAPUDA GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ERTELENDİ Mİ?

Sistemin başlangıç tarihi iki kez ertelendi; şu an geçerli tarih 1 Aralık 2026. Nisan'daki ilk düzenlemede zorunluluk 1 Temmuz 2026'da başlayacaktı. Yönetmelik Bakanlığa bu süreyi üç aya kadar uzatma yetkisi veriyordu ve tarih 1 Ekim'e alındı.

Ticaret Bakanlığı 28 Eylül 2026'da tarihi bir kez daha, 1 Aralık 2026'ya erteledi. Bakanlığın açıklamasına göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bilgi sistemleriyle bankalar arasında veri paylaşımı için gereken altyapı hazırlanmıştı, ancak bankaların kendi altyapı çalışmaları sürüyordu. Yeni tarih, 1 Ekim 2026 tarihli ve 33387 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kesinleşti. 19 Kasım 2026 itibarıyla Bakanlıktan yeni bir erteleme açıklaması gelmedi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sistemi Ticaret Bakanlığı'nın yetkilendireceği bir entegratör kuracak ve işletecek. Bakanlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve entegratör arasında bir protokol imzalanacak; sistem bu protokole göre çalışacak. Bakanlık, banka altyapıları hazır olduğunda uygulamanın önce pilot olarak başlatılmasını planlıyor.

Döviz.com'un 18 Kasım tarihli haberinde aktarılan işleyişe göre alıcı, satış bedelini sistemin belirlediği bankaya ya da ödeme altyapısına yatıracak. Tapu devri tamamlanınca para satıcıya geçecek, satış gerçekleşmezse alıcıya iade edilecek.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜCRETLİ Mİ?

Sistem için bir kullanım bedeli alınması öngörülüyor, ama tutarı henüz açıklanmadı. Yönetmelik değişikliğine göre bedelin ne kadar olacağı ve taraflar arasında nasıl paylaşılacağı protokolde belirlenecek. Sistemin dışında kalacak satışlar ile pilot uygulamanın kapsamı da aynı protokolle netleşecek.