Tan Taşçı gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Tan Taşçı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada adı geçen Tan Taşçı hakkında ortaya atılan gözaltı iddiası gündeme damga vurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, “Tan Taşçı gözaltına mı alındı?” sorusu kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi. Sevilen şarkıcının neden soruşturmada yer aldığı ve süreçte neler yaşandığı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TAN TAŞÇI GÖZALTINA MI ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Tan Taşçı hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi.

TAN TAŞÇI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında savcılığın; gelen ihbarlar, dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda bazı ünlü isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphe oluştuğunu değerlendirdiği ifade edildi. Tan Taşçı hakkında da bu kapsamda işlem yapıldığı aktarıldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda gözaltına alındığı belirtilen isimler arasında şu kişiler yer aldı:

Mabel Matiz

Feyza Civelek

Onur Tuna

Volkan Bahçekapılı

Osman Haktan Canevi

Aslıhan Turanlı

Kübra İmren Siyahdemir

Mehmet Rahşan

Cansu Tekin

Özgür Deniz Cellat

Tarık Tunca Bakır

Aycan Yağcı

Tuğçe Postoğlu

Eda Dora

TAN TAŞÇI KİMDİR?

Tan Taşçı, 30 Ekim 1981 tarihinde Almanya’nın Hannover kentinde doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör olarak müzik kariyerini sürdürmektedir.

2005 yılında yayımladığı “Rica Ederim” albümüyle çıkış yapan sanatçı; “Asla”, “Yalan” ve “Sevmek Yetmiyor Bazen” gibi şarkılarla geniş kitleler tarafından tanındı. Pop, arabesk ve Türk sanat müziği tarzlarında eserler üreten Taşçı, kendi şarkılarının söz ve bestelerini de hazırlamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosu’nda eğitim alan sanatçı, daha sonra kendi müzik şirketi TCTVL’yi kurdu. “İlk”, “Bana Aşktan Söz Etme” ve “Sende De Benden Var” albümleriyle müzik kariyerini sürdürdü.

OLAY NEDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da toplam 25 adrese operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, kamuoyunda tanınan bazı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair şüpheler üzerine işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrolü ve uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü, ardından savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edildiği aktarıldı.