Tan Sağtürk kimdir? Bez Bebek dizisinin Hakan'ı Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli, kariyeri?

İzleyicilerin hafızasında Bez Bebek'in Hakan'ı olarak yer eden Tan Sağtürk, hem sahne sanatlarındaki başarıları hem de televizyon projelerindeki etkileyici performansıyla yeniden gündemde. Kariyer yolculuğu, uluslararası bale sahnelerinden popüler dizilere uzanan sanatçıyla ilgili "Tan Sağtürk kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyerinde neler yaptı?" soruları merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

Tan Sağtürk, Türkiye'nin en tanınmış baletleri arasında yer alan, aynı zamanda oyunculuk ve koreografi alanında da önemli işlere imza atmış bir sanatçıdır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli prestijli bale kurumlarında görev almış; dans eğitimi, sahne sanatları ve televizyon projeleriyle geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. Sanat hayatının yanı sıra kurduğu bale ve dans okullarıyla Türkiye'de bale eğitiminin yaygınlaşmasına öncülük eden isimlerden biridir.

TAN SAĞTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 doğumludur. 2025 itibarıyla 55 yaşındadır. Kariyerine genç yaşlarda adım atan Sağtürk, hem dans hem de televizyon dünyasındaki uzun soluklu yolculuğunu başarılı bir şekilde sürdürmüştür.

TAN SAĞTÜRK NERELİ?

Tan Sağtürk, İzmir doğumludur. Sanat yolculuğunun temelleri de yine çocukluk yıllarında İzmir'de atılmış, ardından Ankara ve yurt dışında aldığı eğitimlerle profesyonel kariyerine şekil vermiştir.

TAN SAĞTÜRK'ÜN KARİYERİ

Tan Sağtürk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Dans eğitimini tamamladıktan sonra uluslararası arenada önemli başarılara imza atmış; Le Jeune Ballet de France ve Ballet National de France gibi prestijli topluluklarda baş dansçı olarak görev yapmıştır. Türkiye'de ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı yaparak sahne sanatlarında güçlü bir yer edinmiştir.

Sanat eğitimi alanında da aktif rol üstlenen Sağtürk, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve Kıbrıs'ta bale ve dans okulları açarak genç yeteneklerin yetişmesine katkıda bulunmuştur. Kurduğu Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi ile bale sanatını geniş kitlelerle buluşturan öncü bir isim hâline gelmiştir.

Koreografi alanında ise "Kalp Sesi Projesi" gibi özel yapımlara imza atan Sağtürk, bu eserleri Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelemiştir.

Televizyon dünyasında da geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaktadır. Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Hakan karakteri ile büyük popülerlik kazanmış, ayrıca Alemin Kıralı, Şöhret Okulu, Selena, Dolunay, Doktorlar, Avrupa Yakası gibi birçok yapımda oyuncu veya konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Ayrıca "Türkiye'nin Yıldızları", "Biri Bizi Gözetliyor", "Benimle Dans Eder misin?" ve "Yok Böyle Dans" gibi çeşitli yarışma programlarında da bulunarak farklı formatlarda ekran deneyimi edinmiştir.

Sanat kariyerini çok yönlü bir şekilde sürdüren Tan Sağtürk, aynı zamanda Göztepe taraftarı olarak bilinmektedir.