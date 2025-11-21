Haberler

Tan Sağtürk kimdir? Bez Bebek dizisinin Hakan'ı Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Tan Sağtürk kimdir? Bez Bebek dizisinin Hakan'ı Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk sahne sanatlarının usta isimlerinden Tan Sağtürk, hem Bez Bebek dizisindeki Hakan karakteri hem de uluslararası bale kariyeriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Tan Sağtürk kimdir? Bez Bebek dizisinin Hakan'ı Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli, kariyeri?

İzleyicilerin hafızasında Bez Bebek'in Hakan'ı olarak yer eden Tan Sağtürk, hem sahne sanatlarındaki başarıları hem de televizyon projelerindeki etkileyici performansıyla yeniden gündemde. Kariyer yolculuğu, uluslararası bale sahnelerinden popüler dizilere uzanan sanatçıyla ilgili "Tan Sağtürk kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyerinde neler yaptı?" soruları merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

Tan Sağtürk, Türkiye'nin en tanınmış baletleri arasında yer alan, aynı zamanda oyunculuk ve koreografi alanında da önemli işlere imza atmış bir sanatçıdır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli prestijli bale kurumlarında görev almış; dans eğitimi, sahne sanatları ve televizyon projeleriyle geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. Sanat hayatının yanı sıra kurduğu bale ve dans okullarıyla Türkiye'de bale eğitiminin yaygınlaşmasına öncülük eden isimlerden biridir.

Tan Sağtürk kimdir? Bez Bebek dizisinin Hakan'ı Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli, kariyeri?

TAN SAĞTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 doğumludur. 2025 itibarıyla 55 yaşındadır. Kariyerine genç yaşlarda adım atan Sağtürk, hem dans hem de televizyon dünyasındaki uzun soluklu yolculuğunu başarılı bir şekilde sürdürmüştür.

TAN SAĞTÜRK NERELİ?

Tan Sağtürk, İzmir doğumludur. Sanat yolculuğunun temelleri de yine çocukluk yıllarında İzmir'de atılmış, ardından Ankara ve yurt dışında aldığı eğitimlerle profesyonel kariyerine şekil vermiştir.

Tan Sağtürk kimdir? Bez Bebek dizisinin Hakan'ı Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli, kariyeri?

TAN SAĞTÜRK'ÜN KARİYERİ

Tan Sağtürk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Dans eğitimini tamamladıktan sonra uluslararası arenada önemli başarılara imza atmış; Le Jeune Ballet de France ve Ballet National de France gibi prestijli topluluklarda baş dansçı olarak görev yapmıştır. Türkiye'de ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı yaparak sahne sanatlarında güçlü bir yer edinmiştir.

Sanat eğitimi alanında da aktif rol üstlenen Sağtürk, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve Kıbrıs'ta bale ve dans okulları açarak genç yeteneklerin yetişmesine katkıda bulunmuştur. Kurduğu Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi ile bale sanatını geniş kitlelerle buluşturan öncü bir isim hâline gelmiştir.

Koreografi alanında ise "Kalp Sesi Projesi" gibi özel yapımlara imza atan Sağtürk, bu eserleri Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelemiştir.

Televizyon dünyasında da geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaktadır. Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Hakan karakteri ile büyük popülerlik kazanmış, ayrıca Alemin Kıralı, Şöhret Okulu, Selena, Dolunay, Doktorlar, Avrupa Yakası gibi birçok yapımda oyuncu veya konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Ayrıca "Türkiye'nin Yıldızları", "Biri Bizi Gözetliyor", "Benimle Dans Eder misin?" ve "Yok Böyle Dans" gibi çeşitli yarışma programlarında da bulunarak farklı formatlarda ekran deneyimi edinmiştir.

Sanat kariyerini çok yönlü bir şekilde sürdüren Tan Sağtürk, aynı zamanda Göztepe taraftarı olarak bilinmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.