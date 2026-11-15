Talat Bulut nereli? Haluk Bilginer'e nankörlük diyen Talat Bulut kimdir?

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Talat Bulut Karslı. Oyuncu, 23 Mart 1956'da Sarıkamış'ta doğdu. Adı bu hafta sonu sinemanın adı üzerine çıkan bir tartışmayla yeniden gündeme geldi: 14 Kasım 2026'da İstanbul'daki bir gösterimde Haluk Bilginer'i sert sözlerle eleştirdi.

Bulut'un tepkisi, Bilginer'in yıllar önce bir söyleşide "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" denmesini önermesine yönelikti. Gösterime katılan yönetmen Orhan Oğuz ve oyuncu Şerif Sezer de "Türk sineması" ifadesinden yana konuştu.

TALAT BULUT NERELİ?

Talat Bulut, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Üniversite için Ankara'ya gitti ve oyunculuğa da bu şehirde başladı.

TALAT BULUT HALUK BİLGİNER'E NE DEDİ?

Talat Bulut, Haluk Bilginer'in Türkiye'de ün ve para kazandıktan sonra sinemanın adını değiştirmeye kalkmasını nankörlük olarak niteledi. Bilginer'in İngiliz vatandaşlığını da hatırlatan Bulut, 114 yıllık Türk sinemasının kimliğinin değiştirilmesine karşı çıktı.

Bulut bu sözleri, Türk sinemasının 114. yılı kapsamında Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen özel gösterimde söyledi. Gösterilen film, Orhan Oğuz'un ilk uzun metrajı Her Şeye Rağmen'di. Bulut'un tepki gösterdiği söyleşide Bilginer, "Türk sineması bana doğru gelmiyor" demişti. Oğuz da aynı akşam alternatif ifadeyi reddetti. Haluk Bilginer'den tartışmaya dair bir yanıt gelmedi.

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, Hacettepe Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği okurken ikinci sınıfta okulu bıraktı. 1975'te Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı, ilk oyunu Dimitrov'du.

Kamera karşısına Türkan Şoray'ın teşvikiyle geçti ve sinemaya Hazal filmiyle başladı. 1983-1984'te Hülya Koçyiğit'le oynadığı Derman ve Firar onu geniş kitlelere tanıttı. 1994 yapımı Manisa Tarzanı en çok bilinen filmlerinden biri oldu. Derman ve Melekler Evi ile Antalya Altın Portakal'da, Her Şeye Rağmen ve Manisa Tarzanı ile Ankara Film Festivali'nde ödül aldı. 2014'te Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize filminde Mahir Öğretmen'i oynadı.

TALAT BULUT KAÇ YAŞINDA?

Talat Bulut 70 yaşında. 1956 doğumlu oyuncu, mart ayında 71'ine girecek.

TALAT BULUT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Talat Bulut, Annem dizisinde Vahide Perçin'le başrolü paylaştı. Yılanı Öldürseler'de de rol aldı. 2018'de FOX'ta başlayan Yasak Elma'da işadamı Halit Argun'u oynadı.

TALAT BULUT YASAK ELMA'DAN NEDEN AYRILDI?

Talat Bulut, canlandırdığı Halit Argun karakteri hikâyede öldüğü için 2020'de Yasak Elma'dan ayrıldı.