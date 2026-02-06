Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz kaç yaşında, neden vefat etti?

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremler, yalnızca şehirleri değil, genç yaşta umutlarıyla tanınan birçok ismi de aramızdan aldı. Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Taha Duymaz da bu acı kayıplardan biri oldu. Vefatının ardından hayatı ve kısa sürede yakaladığı başarı yeniden gündeme gelirken, "Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden hayatını kaybetti?" soruları merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan genç bir fenomendi. Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi Köyü'nde yaşayan Duymaz, çok kısıtlı malzemelerle hazırladığı pratik ve yaratıcı yemeklerle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Samimi anlatımı ve doğal videoları sayesinde özellikle gençler arasında sevilen bir isim haline geldi.

TAHA DUYMAZ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Taha Duymaz, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sırasında 20 yaşında hayatını kaybetti.

TAHA DUYMAZ NEDEN VEFAT ETTİ?

Genç fenomen, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da bulunduğu binanın yıkılması sonucu, iki kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

TAHA DUYMAZ NERELİ?

Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi Köyü'nde yaşıyordu. Aslen de Hataylıydı.

TAHA DUYMAZ'IN KARİYERİ

Taha Duymaz'ın kariyeri sosyal medya üzerinden şekillendi. Basit mutfak imkânlarıyla hazırladığı yemekleri video haline getirerek paylaşmaya başladı. Videoları çoğunlukla kız kardeşi tarafından çekiliyor, zaman zaman ailesi de içeriklere eşlik ediyordu. Instagram'da yaklaşık 1,2 milyon, TikTok'ta ise 1,9 milyon takipçiye ulaşarak büyük bir başarı yakaladı. Eğitimini 4. sınıfta bırakmak zorunda kalan Duymaz, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen üretmeye devam etti. Vefatının ardından geriye, takipçileri için hazırladığı yüzlerce yemek videosu ve unutulmaz bir sosyal medya hikâyesi kaldı.