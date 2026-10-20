Tabii neden açılmıyor, TRT Tabii’de sorun mu var, 20 Ekim Salı TRT Tabii çöktü mü?

20 Ekim 2026 Salı akşamı tabii’ye bağlanmaya çalışan kullanıcıların önemli bir kısmı, uygulamanın açılmadığını ve bağlantı denemelerinin zaman aşımı hatasıyla sonuçlandığını bildirdi. Erişim sorununun nedenine ilişkin TRT’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte tabii’de yaşanan sorunla ilgili bilinenler, kullanıcı şikâyetleri ve deneyebileceğiniz çözüm yolları.

TABİİ AÇILMIYOR MU?

Bu akşam tabii platformuna erişimde sorun yaşandığı yönünde çok sayıda kullanıcı paylaşımı bulunuyor. Sorunun özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının oynandığı saatlerde yoğunlaştığı görülüyor. Kullanıcılar hem mobil uygulamada hem de internet sitesinde benzer sorunlarla karşılaştıklarını ifade ediyor.

KULLANICILARDAN ŞİKÂYET YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan şikâyetlerde, kullanıcıların büyük bölümü platformun hiç açılmadığını dile getirdi. Bazı kullanıcılar tabii’ye girmeye çalışırken ekranda “The request timed out”, yani “İstek zaman aşımına uğradı” hatasıyla karşılaştıklarını paylaştı. Bir kısım futbolsever ise PSG – Barcelona maçının başladığını ancak platformun açılmaması nedeniyle karşılaşmayı izleyemediklerini belirterek tepki gösterdi.

TABİİ NEDEN AÇILMIYOR?

Erişim sorununun kesin nedeni henüz bilinmiyor. Kullanıcıların aldığı zaman aşımı hatası, sunucuların gelen taleplere zamanında yanıt veremediğine işaret ediyor. Bu tür sorunlar genellikle büyük maçların oynandığı saatlerde platforma aynı anda çok sayıda kullanıcının bağlanmasından kaynaklanabiliyor. Ancak bu akşam yaşanan sorunun yoğunluktan mı yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığına dair TRT’den bir açıklama yapılmadı.

TABİİ AÇILMIYORSA NE YAPILMALI?

Platform genelinde yaşanan bir sorunun çözümü TRT’nin teknik müdahalesine bağlı. Bununla birlikte kullanıcılar, sorunun kendi cihazlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bazı adımları deneyebilir. İnternet bağlantısını kontrol etmek, uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açmak, uygulamanın güncel sürümünü kullanmak ve farklı bir cihaz ya da tarayıcı üzerinden giriş yapmayı denemek bu adımların başında geliyor. Zaman aşımı hatası alanların ise birkaç dakika bekledikten sonra yeniden bağlanmayı denemesi öneriliyor.

TRT 1’DEKİ MAÇLAR TELEVİZYONDAN İZLENEBİLİR

TRT 1’den şifresiz yayınlanan karşılaşmaları tabii’ye erişemeyen futbolseverler, televizyon üzerinden kesintisiz takip edebiliyor. TRT 1, Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Tabii Spor kanallarında yayınlanan PSG – Barcelona gibi maçlar ise yalnızca dijital platform üzerinden izlenebildiği için bu karşılaşmaları takip etmek isteyen kullanıcılar sorunun giderilmesini bekliyor.

YARIN DA YOĞUN BİR AKŞAM VAR

Şampiyonlar Ligi’nde yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Galatasaray’ın Lille deplasmanı başta olmak üzere birçok karşılaşma oynanacak. Lille – Galatasaray maçı TRT 1’den, Real Madrid – Leipzig, Bayern Münih – Arsenal ve Inter – Shakhtar Donetsk gibi dev karşılaşmalar ise tabii Spor kanallarından yayınlanacak. Bu akşam yaşanan sorunun ardından kullanıcılar, yarınki yoğun maç trafiğinde platformun sorunsuz çalışıp çalışmayacağını merak ediyor.