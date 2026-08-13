Sylvester Stallone öldü mü, yaşıyor mu, Rambo öldü mü, Rocky öldü mü?

Hollywood'un efsane isimlerinden Sylvester Stallone hayatta ve ölümüne ilişkin ortaya atılan iddialar asılsız. 6 Temmuz 1946 doğumlu olan 80 yaşındaki oyuncu, özellikle Rocky Balboa ve John Rambo rolleriyle sinema tarihine damga vurdu. Stallone hakkında daha önce de sosyal medyada benzer ölüm söylentileri paylaşılmış, ancak bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

SYLVESTER STALLONE ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? İŞTE SON DURUM

Hollywood'un efsane isimlerinden Sylvester Stallone hakkında zaman zaman sosyal medyada ortaya atılan ölüm iddiaları yeniden gündeme geldi. Özellikle Rocky ve Rambo karakterleriyle milyonlarca kişinin tanıdığı ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar merak konusu oldu. Peki Sylvester Stallone öldü mü, yaşıyor mu? İşte usta oyuncuyla ilgili güncel bilgiler.

SYLVESTER STALLONE ÖLDÜ MÜ?

Sylvester Stallone hayatını kaybetmedi, yaşıyor. 6 Temmuz 1946 doğumlu olan Stallone, 2026 yılında 80 yaşına girdi. Güncel kaynaklarda oyuncunun ölümüne ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Aksine Stallone'un sinema kariyerine ilişkin güncel haberler ve projeler 2026 yılında da yayımlanmaya devam ediyor.

Stallone hakkında daha önce de sosyal medyada ölüm haberleri paylaşılmıştı. Oyuncu, 2018 yılında yayılan benzer bir ölüm söylentisini kendisi yalanlamış ve hayatta olduğunu açıklamıştı.

SYLVESTER STALLONE KAÇ YAŞINDA?

Sylvester Stallone, 6 Temmuz 1946'da New York'ta dünyaya geldi. 6 Temmuz 2026 itibarıyla 80 yaşına giren oyuncu, 50 yılı aşkın süredir sinema sektöründe yer alıyor. Stallone özellikle Rocky Balboa ve John Rambo karakterleriyle aksiyon sinemasının en tanınan oyuncularından biri haline geldi.

SYLVESTER STALLONE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Stallone'un kariyerinde Rocky ve Rambo serilerinin yanı sıra The Expendables, Cliffhanger, Demolition Man, Cop Land, Creed ve Guardians of the Galaxy gibi önemli yapımlar bulunuyor. Oyuncu, Rocky Balboa karakterine 2006 yapımı Rocky Balboa filminde yeniden hayat verdi ve daha sonra Creed ile Creed II filmlerinde de karakteri canlandırdı.

Televizyon dünyasında da yer alan Stallone, Tulsa King dizisinde başrol üstlenerek kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de aktif şekilde çalışmayı sürdürdü. 2026 yılında da Stallone'un yeni projeleri ve kariyeriyle ilgili haberler gündeme gelmeye devam ediyor.

SYLVESTER STALLONE HAKKINDAKİ ÖLÜM İDDİALARI GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada belirli aralıklarla ortaya çıkan “Sylvester Stallone öldü” şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Benzer ölüm söylentilerinin geçmişte de yayıldığı ve Stallone tarafından yalanlandığı biliniyor. Güncel ve güvenilir kaynaklarda Stallone'un hayatını kaybettiğine dair herhangi bir doğrulanmış haber bulunmuyor.

Kısacası, Sylvester Stallone yaşıyor ve 2026 itibarıyla 80 yaşında. Sosyal medyada dolaşan ölüm iddialarına itibar edilmemesi gerekiyor.