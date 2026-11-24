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Suzuki Japon mu sorusunun yanıtı evet. Aston Villa'nın kalecisi Zion Suzuki, Japonya Milli Takımı'nda forma giyen bir futbolcu. 21 Ağustos 2002'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde dünyaya gelen Suzuki, Ganalı bir baba ile Japon bir annenin oğlu. Japonya'da büyüyen ve futbol kariyerine Urawa Red Diamonds'ta başlayan Suzuki, Japonya ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giydi. Genç kaleci, Ağustos 2026'da İtalya'nın Parma takımından Aston Villa'ya transfer oldu.

ZİON SUZUKİ JAPON MU?

Evet, Zion Suzuki Japon bir futbolcu. Amerika'da doğmasına rağmen Japonya'da büyüyen Suzuki, uluslararası arenada Japonya'yı temsil ediyor. Genç kaleci, Japonya A Milli Takımı formasıyla 22 maça çıktı ve 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin kadrosunda yer aldı.

ASTON VİLLA KALECİSİ NERELİ?

Aston Villa'nın kalecisi Zion Suzuki, 21 Ağustos 2002'de ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark'ta doğdu. Babası Ganalı, annesi Japon olan Suzuki, küçük yaşta ailesiyle birlikte Japonya'ya taşındı ve Saitama'nın Urawa bölgesinde büyüdü.

ZİON SUZUKİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Zion Suzuki'nin kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Urawa Red Diamonds (Japonya)

Sint-Truiden (Belçika)

Parma (İtalya)

Aston Villa (İngiltere)

Profesyonel kariyerine 18 yaşında Urawa Red Diamonds'ta başlayan Suzuki, ardından Belçika'nın Sint-Truiden takımına geçti. Son iki sezonu İtalya Serie A ekibi Parma'da geçiren genç kaleci, burada 57 maça çıktı.

ZİON SUZUKİ ASTON VİLLA'YA NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Aston Villa, Zion Suzuki'nin transferini 19 Ağustos 2026'da resmen açıkladı. İngiliz kulübünün Parma'ya bonuslar dahil toplam 35 milyon euro ödediği belirtildi. Suzuki'nin Aston Villa ile 2031 yazına kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.

ZİON SUZUKİ KAÇ YAŞINDA?

21 Ağustos 2002 doğumlu olan Zion Suzuki 24 yaşında.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı bugün, 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.