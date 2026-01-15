Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Ocak Survivor kim elendi?

Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla devam eden Survivor'da bu hafta çifte heyecan fırtınası esiyor. Gecenin ilk yarısında takımlar ödül için ter dökerken, ikinci yarıda adada kalma savaşı verilecek. Eleme düellosunun finalinde karşı karşıya gelecek olan Dilan ve Seren Ay, Survivor hayallerine devam edebilmek için tüm güçlerini ortaya koyacak. Peki, 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi adaya kim veda etti ve parkurda gülen taraf hangisi oldu? Survivor'ın nefes kesen son bölüm detayları haberimizde.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU MU?

Mavi ve Kırmızı takım, bu hafta oldukça ilginç bir ödül için parkurda karşı karşıya geliyor. Kazanan tarafın büyük bir ziyafet çekeceği, kaybeden tarafın ise ceza olarak bir köy restoranında bulaşık yıkayacağı bu kritik mücadelede rekabet tavan yapmış durumda. Ödül oyununun galibi açıklandığında en güncel bilgilerle karşınızda olacağız.

SURVIVOR'DA ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM?

Haftanın en kritik anı olan eleme düellosunda nefesler tutuldu. Adada kalma umutlarını son ana kadar sürdürmek isteyen yarışmacılar arasında büyük bir savaş veriliyor. Özellikle düello finalinde karşı karşıya gelecek isimlerin mücadelesi Survivor kaderini belirleyecek.

SURVIVOR ELEME DÜELLOSU: DİLAN MI SEREN AY MI GİTTİ?

Eleme potasından kurtulamayan ve son etapta kozlarını paylaşacak olan Dilan ve Seren Ay, adada kalabilmek için tüm güçlerini parkura yansıtacak. Rakibine skor olarak mağlup olan yarışmacı, Survivor 2026 hayallerine bu gece veda ederek meşalesini söndürecek.

SURVIVOR HAFTALIK ELEME POTASINDA YER ALAN İSİMLER

Bu hafta performansları ve konsey oylamaları sonucunda gitme adayı olarak belirlenen isimler şunlardı:

• Lina

• Meryem

• Dilan

• Seren Ay

Survivor'da yaşanan son dakika gelişmelerini ve elenen ismi anlık olarak takip etmek için sayfamızı ziyaret etmeye devam edin.