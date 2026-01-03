Haberler

Survivor Nisanur kimdir? Nisanur Güler kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Nisanur evli mi, bekar mı?
Güncelleme:
Survivor yarışması ile adını duyuran Nisanur hakkında merak edilenler bu haberde. Nisanur'un yaşı, nereli olduğu ve mesleği hakkında bilgiler, ayrıca evlilik durumu ve kişisel hayatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Survivor'da yeni yüz olan Nisanur'un kim olduğu merak konusu oldu. Nisanur'un yaşı, nereli olduğu ve mesleği hakkında bilgiler araştırılıyor. Ayrıca Nisanur'un evli olup olmadığı da gündeme geldi. Survivor Nisanur hakkında tüm detaylar haberimizde.

SURVİVOR NİSANUR GÜLER KİMDİR?

Son dönemde adı sıkça merak edilen isimlerden biri olan Nisanur Güler, genç yaşına rağmen spor dünyasında dikkat çeken başarılara imza atan bir tekvando sporcusudur. Disiplinli çalışma tarzı ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Güler, özellikle genç sporcular arasında ilham veren isimler arasında yer alıyor.

NİSANUR GÜLER KAÇ YAŞINDA?

2006 doğumlu olan Nisanur Güler, 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren spora yönelen Güler, kariyerini tekvando branşı üzerine inşa etmiştir.

TEKVANDO KARİYERİ VE BAŞARILARI

Nisanur Güler, tekvandoya olan bağlılığı ve düzenli antrenman programı sayesinde yurt içinde düzenlenen birçok turnuvada önemli dereceler elde etmeyi başardı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performans, spor otoriteleri tarafından da yakından takip edilmektedir.

ULUSLARARASI DENEYİMİ

Başarılı sporcu, Türkiye'yi temsilen katıldığı Uluslararası Okul Sporları Yaz Oyunları kapsamında farklı ülkelerden sporcularla mücadele etme şansı yakaladı. Bu organizasyon, Güler'in uluslararası tecrübe kazanmasında önemli bir adım olarak öne çıktı.

NİSANUR GÜLER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Nisanur Güler'in özel yaşamına dair kamuoyuna yansıyan detaylı bilgiler bulunmamakla birlikte, spor kariyerine odaklandığı ve eğitim hayatını da bu doğrultuda sürdürdüğü bilinmektedir. Genç sporcu, gelecek yıllarda adından daha sık söz ettirmesi beklenen isimler arasında gösteriliyor.

