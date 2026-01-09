Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan isimlerden biri olan Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler, genç yaşına rağmen televizyon ve sinema dünyasında önemli bir kariyer inşa etmiş başarılı bir oyuncudur. Çocuk yaşlarda başladığı oyunculuk serüvenini disiplinli ve istikrarlı bir şekilde sürdüren Güler, hem dönem dizileri hem de çağdaş yapımlardaki performanslarıyla dikkat çekmiştir. Peki, Survivor Murat Ceylan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

SURVIVOR MURAT CEYLAN'IN SEVGİLİSİ SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler, 2013 yılında rol aldığı "Çınar" dizisiyle kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Bu erken başlangıç, onun sektöre hızlı adapte olmasını sağlamış; farklı türlerdeki yapımlarda edindiği deneyimlerle oyunculuk yelpazesini genişletmesine katkı sunmuştur. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema ve dijital platform projelerinde de yer alarak çok yönlü bir kariyer profili oluşturmuştur.

Güler'in kariyerinde özellikle Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl Kösem, İsimsizler, Şeref Sözü ve Bir Sevdadır gibi yapımlar önemli bir yer tutar. Yardımcı rollerden başrole uzanan bu yolculuk, onun sektördeki istikrarlı yükselişini ortaya koymaktadır.

SUDE ZÜLAL GÜLER KAÇ YAŞINDA?

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre genç oyuncu, 20'li yaşlarının ortasında olmasına rağmen televizyon, sinema ve dijital platformlarda uzun soluklu bir kariyer geçmişine sahiptir.

Oyunculuğa çocuk yaşta adım atan Güler, yaşına kıyasla oldukça geniş bir filmografi oluşturmuştur. Bu durum, onun sektörde "erken olgunlaşan" oyuncular arasında değerlendirilmesine neden olmaktadır. Genç yaşına rağmen başrol sorumluluğu üstlendiği projelerde sergilediği performans, yapımcıların ve izleyicilerin dikkatini çekmiştir.

SUDE ZÜLAL GÜLER NERELİ?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur. İstanbul'da dünyaya gelen Sude Zülal Güler, Makedonya kökenlidir. Kültürel kökeninin, dönem dizilerinde canlandırdığı karakterlere derinlik kazandırdığı yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

SUDE ZÜLAL GÜLER NE İŞ YAPIYOR?

Sude Zülal Güler profesyonel oyuncudur. Televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital platform projelerinde aktif olarak rol almaktadır. Oyunculuk kariyerini hem ana akım kanallarda hem de dijital yayın platformlarında sürdüren Güler, farklı mecralarda yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Televizyon Kariyeri

Sude Zülal Güler'in televizyon kariyeri, yıllara yayılan ve farklı karakterleri kapsayan güçlü bir portföy sunmaktadır:

Mayıs Kraliçesi (2015-2016) – Pınar

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016) – Ayşe Sultan

İsimsizler (2017) – Biruske / Umay

Şeref Sözü (2020) – İsra Adabeyli (Başrol)

Kazara Aşk (2021) – Şimal Karadeniz

Gülümse Kaderine (2022) – Yaren / Gülsün Güneş

Tozluyaka – Mavi Güneş

Gönül Dağı (2023) – Yeşim Soner

Bir Sevdadır (2024) – Yeşil Dağlıca (Başrol)

Zembilli (2025) – Esma Selek

Bu yapımlar, onun hem yardımcı oyuncu hem de başrol performanslarıyla sektör içinde güven kazandığını göstermektedir.

Dijital Platform Projeleri

Dijital yayıncılığın yükselişiyle birlikte Sude Zülal Güler, bu alanda da dikkat çeken işlerde yer almıştır:

Öğrenci Evi (2021) – Esra (Başrol, Exxen)

Rüzgarlı Pazar – Büşra ( tabii)

Sinema Kariyeri

Sinema alanında ise 2018 yapımı "Keşif" filmiyle beyaz perdeye adım atmış ve filmde Esma karakterine hayat vererek başrol üstlenmiştir. Bu proje, onun yalnızca televizyon değil sinema oyunculuğunda da iddialı olduğunu ortaya koymuştur.