Survivor kim elendi, dün akşam Survivor'da kim gitti?

Survivor'da heyecan dozunun her geçen gün arttığı 19 Nisan-20 Nisan haftasında, kader konseyinden çıkan karar izleyicileri şaşırttı. Düelloyu kaybeden ismin ardından toplanan konseyde, "Survivor'da dün akşam kim gitti?" sorusu netlik kazandı. Rakiplerinin gerisinde kalan ve seyirci oylamasında beklediği desteği bulamayan Engincan, Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu. Engincan'ın gidişiyle sarsılan adada dengeler değişirken, yeni haftanın dokunulmazlık oyunu heyecanı şimdiden başladı. İşte Survivor'dan elenen Engincan Tura'nın veda konuşması ve son bölüm özeti...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 19 NİSAN PAZAR AKŞAMI ADAYA VEDA EDEN İSİM ŞOK ETTİ

TV8 ekranlarının heyecan fırtınası Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026, 19 Nisan Pazar akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın en kritik dönemeci olan eleme gecesinde, "Survivor'da dün akşam kim elendi?" sorusu nihayet yanıt buldu. Ödül oyununun hemen ardından başlayan nefes kesen düellolar ve gergin bekleyiş, bir yarışmacının şampiyonluk hayallerine veda etmesiyle son buldu. Adadaki dengeleri kökten değiştirecek bu ayrılık, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

NEFES KESEN ELEME DÜELLOSU: KİM KURTULDU, KİM POTADA KALDI?

Yeni eleme sistemiyle heyecanın doruğa çıktığı gecede; Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay parkurda kozlarını paylaştı. İlk etapta karşı karşıya gelen yarışmacılardan Murat Arkın ve Can Berkay, rakiplerini geride bırakarak galibiyete uzandı ve isimlerini eleme potasından sildirmeyi başardı. Ancak mağlubiyet alan Bayhan ve Engincan için tehlike çanları çalmaya başladı. Final mücadelesinin ardından kaderleri, hayranlarından gelecek destek mesajlarına kilitlendi.

SURVIVOR'A VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU: ENGİNCAN ADADAN GİTTİ

Kader konseyinde açıklanan seyirci oylaması sonuçlarına göre, rakibi Bayhan'dan daha az destek alan Engincan, Survivor 2026 macerasına veda eden isim oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak gösterilen Engincan'ın elenmesi, takım arkadaşlarında büyük bir üzüntü yaratırken; konseyde duygusal anlar yaşandı. Meşalesi sönen Engincan, arkadaşlarıyla vedalaşarak Dominik hayallerine son vermek zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: BU VEDA ERKEN Mİ OLDU?

Engincan'ın Survivor'dan elenmesinin ardından izleyiciler adeta ikiye bölündü. Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar Engincan'ın performansının bu aşama için yeterli olmadığını savunurken; büyük bir kitle ise "güçlü bir yarışmacının elendiğini" iddia etti. Özellikle Engincan’ın parkurdaki hızına ve mücadelesine güvenen taraftarlar, bu vedaya anlam veremediklerini dile getirerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ADADA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR: DENGELER NASIL DEĞİŞECEK?

Engincan’ın gidişiyle birlikte hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı için yeni bir strateji dönemi başlıyor. Takımların güç dengesinin nasıl etkileneceği ve bir sonraki dokunulmazlık oyununda kimlerin ön plana çıkacağı şimdiden merak konusu. Survivor’da her geçen gün zorlaşan şartlar ve azalan yarışmacı sayısı, şampiyonluk yolundaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.