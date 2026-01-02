Survivor Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Keremcem evli mi, bekar mı, boşandı mı,çocuğu var mı? Keremcem soyadı ne?

Survivor yarışmasının yeni yüzlerinden biri olan Keremcem hakkında merak edilenler. Keremcem'in yaşı, mesleği ve özel hayatına dair bilgiler haberimizde. Keremcem, Survivor yarışmasında kendi sınırlarını zorlarken, aynı zamanda hayranlarına da farklı bir yönünü gösteriyor. Evli mi, bekar mı? Tüm detaylar haberimizde.

KEREMCEM KİMDİR?

Kerem Cem Dürük, sahne adıyla Keremcem, 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Türk pop müziğinin 2000'li yıllarda öne çıkan isimlerinden biri olan Keremcem; şarkıcılık, söz yazarlığı, bestecilik ve oyunculuk kimlikleriyle tanınır. Duygusal şarkı sözleri ve romantik projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

EĞİTİM HAYATI VE MÜZİKLE TANIŞMASI

İlköğrenimini Milas Sakarya İlkokulu'nda tamamlayan Keremcem, ortaokul eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde aldı. Lise öğrenimini ise Muğla Turgutreis Lisesi'nde tamamlayarak 1995 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde sürdürdü ve 2003 yılında mezuniyetini aldı.

Müzikle tanışması lise yıllarına dayanan Keremcem, gitar çalmaya bu dönemde başladı. Sözü ve müziği kendisine ait olan ilk bestesi **"Elimde Değil"**i 1996 yılında Ankara'da yaptı. Bu şarkı, ilerleyen yıllarda yayımlayacağı ilk albümünde de yer aldı.

İSTANBUL'A UZANAN YOL VE İLK ALBÜM (2001–2005)

Üniversite yıllarında tanıştığı arkadaşı Yunus Adak ile beste çalışmalarını sürdüren Keremcem, 2001 yılında Yonca Evcimik'in teşvikiyle İstanbul'a geldi. Müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan bu süreçte, 2004 yılında Aykut Gürel ile çalışmaya başladı.

Aynı yıl yayımlanan "Eylül" adlı ilk albümü, Keremcem'e büyük bir çıkış sağladı. Albümde yer alan "Nerelere Gideyim", "Pardesü", "Ağlayalım Beraber" ve "Aşk Oyunu" gibi şarkılar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bu başarı, ona POPSAV ve Altın Kelebek ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı ödüllerini kazandırdı.

OYUNCULUK VE DÜET PROJELERİ

2004 yılında TRT'de yayınlanan "Kerem ile Aslı" adlı TV filminde başrol oynayan Keremcem, 2005'te Aşk Oyunu dizisindeki "Sarp" karakteriyle televizyon izleyicisinin sevgisini kazandı. Aynı yıl Seden Gürel ile birlikte "Maia" adlı düet albümünü yayımladı. Albümde, "Küçük Bir Aşk Masalı" adlı şarkının yeniden yorumu dikkat çekti.

MÜZİKALLER, İKİNCİ ALBÜM VE ULUSLARARASI PROJELER (2006–2008)

2006 yılında Haldun Dormen yönetimindeki "Broadway'den İstanbul'a" müzikal projesinde sahne aldı. Aynı yıl yayımlanan ikinci albümü "Aşk Bitti", Keremcem'in kariyerinde önemli bir yer edindi. Albümdeki "Aşk Bitti", "Aman Aman" ve "Kalenin Fethi" şarkıları büyük ilgi gördü. Bu albümle Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Erkek Sanatçı ödülüne layık görüldü.

Keremcem, bir Walt Disney yapımı olan High School Musical 2 filminde iki şarkı seslendirdi. "İçimdeki Müzik Sensin" adlı klip, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve ABD'de de yayınlandı. Ayrıca Çirkin Ördek Yavrusu adlı animasyon filminde seslendirme yaptı.

ALBÜMLER, KONSERLER VE ASKERLİK DÖNEMİ (2009–2011)

2009 yılında üçüncü albümü **"Dokun"**u yayımlayan Keremcem, bu albümle yoğun bir konser dönemine girdi. "Hayallerin Peşinde" adlı klip, Türkiye'de 3D animasyon karakter kullanılan ilk projelerden biri olarak dikkat çekti. Albüm sürecinde Türkiye, Almanya, Kıbrıs ve Azerbaycan'da 170'ten fazla konser verdi.

Aynı yıl askere giden Keremcem, vatani görevini 2010 yılında kısa dönem olarak tamamladı. Askerlik öncesi ve sonrasında albümden birçok şarkıya klip çekildi. 2011 yılında ise "Hayata" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

ÖZEL HAYATI

Keremcem, 2014 yılında oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi. Çift, 2015 yılında yollarını ayırdı.

Keremcem, evlilik yıllarında çocuk sahibi olmayı dile getirmiş olsa da şu an çocuğu bulunmuyor.