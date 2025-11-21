Survivor Kadrosu 2026! Ünlüler ve Gönüllüler belli oldu mu?

Survivor 2026 kadrosu! Survivor 2026'da yarışacak ünlü isimler açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın peş peşe duyurduğu yarışmacılar yeni sezon öncesi büyük ilgi görüyor.

SURVİVOR KADROSU 2026

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre Survivor 2026'da yer alacak isimler ardı ardına açıklandı. Şimdiye kadar duyurulan yarışmacılar arasında Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel bulunuyor. Bu isimlerin açıklanması, yeni sezonun Ünlüler All Star yapısının nasıl şekilleneceği konusunda dikkat çekti. Açıklanan dokuz yarışmacının farklı alanlarda tanınıyor olması yeni sezonun seyirci tarafından nasıl takip edileceğine yönelik ilgiyi artırdı.

Survivor'ın geçmiş yıllardaki formatı esas alınarak kadronun ilerleyen günlerde genişletilmesi bekleniyor. Açıklanan isimlerin ardından gözler, Acun Ilıcalı'nın duyuracağı yeni yarışmacılara çevrildi. Yapım ekibinin Aralık ayının başına kadar kadroyu tamamlaması öngörülürken, yarışmanın sevenleri yeni duyuruları yakından izliyor. Survivor 2025 sezonunun 1 Ocak'ta başlamış olması nedeniyle yeni sezonun da benzer tarihlerde ekranlara gelmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2026 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2026 kadrosunun tamamı henüz açıklanmadı ancak dokuz isim resmi olarak duyuruldu. Şu ana kadar açıklanan yarışmacılar arasında müzik, spor ve oyunculuk alanlarından tanınmış isimler bulunuyor.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının Aralık ayının ilk günlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi kadronun tamamen ortaya çıkması için yarışma öncesi son haftalar işaret ediliyor. Survivor'ın yayın tarihinin de yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi ocak ayının başlarında olması bekleniyor. Resmi başlangıç tarihi ise Acun Ilıcalı tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

SURVİVOR KADROSU ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER KİMLER?

Survivor 2026 için açıklanan dokuz yarışmacı Ünlüler takımında yer alacak isimlerden oluşuyor. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel'in duyurulmasıyla Ünlüler kadrosu büyük ölçüde belirginleşti. Yarışmacıların farklı branşlardan gelmesi, Ünlüler takımının nasıl şekilleneceğine yönelik merakı artırdı.

Gönüllüler takımına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın takımlarının Ünlüler/Gönüllüler veya Kırmızı/Mavi olarak belirlenip belirlenmeyeceği de henüz netleşmiş değil. Acun Ilıcalı'nın yeni açıklamalar yapmasıyla hem takım yapısı hem de eksik yarışmacılar hakkında detaylar kesinleşecek. Yeni duyuruların ise Aralık ayının başına kadar gelmesi bekleniyor.