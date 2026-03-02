Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Pazartesi eleme potasına kim girdi?

Survivor Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 2 Mart Pazartesi günü eleme potasına hangi isimlerin girdiği ve yarışmada dokunulmazlığı kimin aldığı merak konusu oldu. Survivor 2026 güncel sonuçları ve eleme tahminleri burada!

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ DOMİNİK'TE

Survivor 2026'da heyecan dolu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu Dominik'te oynanıyor. Kıran kırana geçen mücadele sonrası hangi takımın dokunulmazlığı kazanacağı merak ediliyor. Yarışmada rekabetin doruk noktaya ulaştığı bu oyunda, izleyiciler büyük bir heyecanla sonucu bekliyor.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan takım henüz açıklanmadı. Yarışmacılar tüm güçlerini ortaya koyarken, dokunulmazlığı elde eden takımın avantajlı konuma geçmesi bekleniyor. Bu oyunun sonucu, haftanın eleme sürecini doğrudan etkileyecek.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı da netleşiyor. Geçtiğimiz bölümde yarışmaya veda eden kırmızı takımdan Büşra'nın ardından, gözler yeni eleme adayına çevrildi. Eleme potasına kim girecek sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

SURVİVOR'DA SON ELENEN İSİM

Survivor'da son olarak yarışmaya veda eden isim kırmızı takımdan Büşra oldu. Bu elenme, yarışmanın dengelerini değiştirecek kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Yeni bölümde neler yaşanacağı ise şimdiden izleyiciler tarafından konuşuluyor.