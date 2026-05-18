Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 18 Mayıs Pazatesi eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor’da yeni dokunulmazlık oyununun ardından tansiyon yükseldi. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden ekip ada konseyinde eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. “Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?” sorusu kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Survivor 2026’da heyecan her geçen gün daha da artıyor. Barış’ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmesinin ardından dengelerin değiştiği yarışmada, mavi ve kırmızı takım bu kez haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda yaşanan mücadele izleyicileri ekran başına kilitlerken, eleme potasında yaşanan gelişmeler sosyal medyada gündem oldu.

SURVIVOR’DA DENGELER DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz bölümlerde kırmızı takımın üst üste dokunulmazlık kaybetmesi yarışmadaki tansiyonu yükseltti. Alınan kritik karar sonrası kırmızı takımın kadın yarışmacıları doğrudan eleme potasına gönderildi. Bu gelişme sonrası yarışmacılar arasında stres artarken, ada konseyinde yaşananlar dikkat çekti.

18 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanan Survivor bölümünde oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununun sonucu henüz netleşmedi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı parkurda kıyasıya mücadele ederken, kazanan takımın belli olmasıyla birlikte eleme sürecindeki dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor.

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta eleme potasında kırmızı takımın kadın yarışmacıları yer aldı. Yapılan oylama ve alınan kararlar sonrası eleme potasına giren isimler Nefise, Deniz ve Lina oldu. Yarışmanın takipçileri ise yeni eleme adayının kim olacağını merakla beklemeye başladı.

4. ELEME ADAYI HENÜZ BELLİ OLMADI

Survivor’da haftanın dördüncü eleme adayının henüz belli olmadığı açıklandı. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılacak ada konseyiyle birlikte yeni eleme adayının netleşmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde yarışmada yaşanan ayrılıklar ve takım içi gerilimler, konseyde alınacak kararları daha da kritik hale getirdi.

BARIŞ’IN AYRILIĞI YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Barış’ın sağlık problemleri nedeniyle Survivor’a veda etmesi yarışmacıları duygulandırırken, yarışmadaki güç dengelerini de değiştirdi. İzleyiciler, Barış’ın ayrılığı sonrası takımların performansının nasıl şekilleneceğini ve ilerleyen bölümlerde hangi isimlerin ön plana çıkacağını yakından takip ediyor.