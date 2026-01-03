Survivor 2026 nerede çekiliyor, hangi adada? 2026 Survivor hangi ülkede çekildi?

Survivor 2026, 1 Ocak 2026 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı. Yeni sezonda yarışmacılar, doğa şartları altında hem bireysel hem de takım mücadelesi veriyor.

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR 2026?

Survivor 2026 çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştiriliyor. Yarışma, Karayipler'de yer alan Hispanyola Adası üzerinde düzenleniyor. Bu ada, coğrafi konumu ve doğal yapısıyla uzun yıllardır yarışmanın çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Survivor ekipleri ve yarışmacılar, ada şartlarında yaşam mücadelesini bu bölgede sürdürüyor.

Hispanyola Adası, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda bulunuyor. Adanın batı kısmında Haiti yer alırken, doğu bölümünde Dominik Cumhuriyeti bulunuyor. Survivor çekimlerinin yapıldığı alanlar, bu adanın Dominik Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bölgelerinde kuruluyor.

SURVİVOR HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2026, Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Karayipler'de bulunan bu ülke, Hispanyola Adası'nın doğu bölümünde yer alıyor. Dominik Cumhuriyeti'nin tek kara komşusu, adanın batısında bulunan Haiti olarak biliniyor. Yarışma, ada koşullarının etkili olduğu sahil ve ormanlık alanlarda gerçekleştiriliyor.

Survivor çekimleri 2014 yılından bu yana Dominik Cumhuriyeti'nde yapılıyor. Önceki sezonlarda yarışma Panama ve Palau'da düzenlenmişti. Dominik Cumhuriyeti, yarışmanın uzun süredir tercih edilen çekim noktası olma özelliğini koruyor.

SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2026'da yarışmacılar Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere iki takıma ayrıldı. Ünlüler Takımı'nda Bayhan Gürhan, Deniz Çatalbaş, Dilan Çıtak, Keremcem Dürük, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Selen Görgüzel, Seren Ay Çetin ve Serhan Onat yer alıyor. Takım, farklı alanlardan gelen isimlerden oluşuyor.

Gönüllüler Takımı'nda ise Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı ve Sude Demir bulunuyor. Yarışmacılar, ada şartlarında hem takım oyunlarında hem de bireysel mücadelelerde karşı karşıya geliyor.