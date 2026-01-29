Suriye'de uzun yıllardır süregelen Kürt vatandaşlık meselesinde önemli bir gelişme yaşandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülke toprakları içerisinde ikamet eden Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verilmesi yönündeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin uygulanması talimatını verdi. Peki, Suriye Kürtlere vatandaşlık mı veriyor? Detaylar...

SURİYE KÜRTLERE VATANDAŞLIK MI VERİYOR?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 16 Ocak 2026 tarihinde imzaladığı "2026 Yılı 13. Kararname" ile Haseke ilinde 1962 yılında yapılan olağanüstü nüfus sayımı sonucunda kayıt dışı bırakılan Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verilmesini kararlaştırdı. Kararnameye göre:

Kayıt dışı bırakılmış tüm Kürt kökenli kişiler Suriye vatandaşlığına dahil edilecek.

Vatandaşlık verilen kişiler, hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitliğe sahip olacak.

İlgili idari işlemler Bakanlık tarafından hızlandırılacak.

Bu karar, yıllardır vatandaşlık hakkı verilmeyen Kürt toplulukları için tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: YPG/SDG, SURİYE KÜRTLERİNİ TEMSİL EDEN AKTÖR DEĞİL

Dışişleri Bakanı Fidan, YPG/SDG'nin Suriye Kürtlerini temsil eden bir aktör olmadığını belirtti.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALİMATI VE UYGULAMA SÜRECİ

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanması için resmi talimatı verdi. Bakanlık yazısında, vatandaşlık verilen Kürtlerin hak ve yükümlülükler bakımından eşitliğe sahip olacağı vurgulandı ve şu detaylara yer verildi:

Tüm idari işlemler hızlandırılacak.

Kayıt dışı Kürtlerin vatandaşlık belgeleri ve diğer hakları hızlı bir şekilde düzenlenecek.

Kararnameye uyum sağlamak için yerel yönetimler ve ilgili bakanlık birimleri koordineli çalışacak.

Bu süreç, Suriye'de vatandaşlık hakkı verilmemiş Kürt nüfusun resmi olarak sisteme dahil edilmesini sağlayacak.