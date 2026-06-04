Süresiz nafaka nedir? Süreli nafaka nedir, nasıl olacak, şartları neler, nasıl belirlenecek?

Nafaka düzenlemesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, süresiz ve süreli nafaka kavramları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Boşanma sonrası ekonomik destek mekanizması olarak uygulanan nafakada yeni bir model üzerinde çalışıldığı iddiaları dikkat çekerken, "Süreli nafaka nedir, nasıl belirlenecek?" ve "Süresiz nafaka kaldırılacak mı?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte nafaka sistemine ilişkin merak edilen detaylar...

2026 AYM NAFAKA KARARI - SÜRESİZ NAFAKA UYGULAMASI KALKTI MI?

Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka uygulamasına ilişkin başvuruları değerlendirme süreci, kamuoyunda “2026 AYM nafaka kararı” olarak anılmaya başlamıştır. Bu süreçte, bazı aile mahkemelerinden gelen iptal talepleri yüksek yargının gündemine taşınmıştır.

Sürecin temelinde, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan “süresiz nafaka” ifadesinin anayasal ilkelerle uyumlu olup olmadığına yönelik değerlendirme bulunmaktadır.

AYM’nin inceleme sürecinde ele aldığı temel başlıklar şunlardır:

Nafaka süresinin sınırlandırılıp sınırlandırılmaması

Tarafların ekonomik dengesi

Boşanma sonrası sosyal adalet ilkesi

Hukuki güvenlik ve ölçülülük ilkesi

Bu kapsamda süreç, yalnızca bireysel davaları değil, genel hukuk sistemini etkileyebilecek nitelikte değerlendirilmektedir.

TÜRK MEDENİ KANUNU 175. MADDE VE YOKSULLUK NAFAKASI DÜZENLEMESİ

Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi, boşanma sonrası yoksulluğa düşecek tarafın, kusur durumu daha ağır olmamak kaydıyla diğer taraftan mali gücü oranında nafaka talep edebileceğini düzenlemektedir.

Bu maddeye göre:

Boşanma nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşen eş nafaka talep edebilir

Kusur bakımından daha ağır olan taraf lehine nafaka hakkı doğmaz

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz

Nafaka, koşullar oluştuğu sürece devam edebilir ve bu durum uygulamada “süresiz nafaka” tartışmalarını doğurur

Bu düzenleme, özellikle nafakanın süresiz devam etmesi nedeniyle yıllardır yargı reformu tartışmalarının merkezinde yer almaktadır.

SÜRESİZ NAFAKA TARTIŞMALARININ HUKUKİ BOYUTU

Süresiz nafaka sistemi, boşanma sonrası ekonomik dengenin korunmasını amaçlasa da, uygulamada taraflar arasında uzun süreli yükümlülükler doğurabilmektedir. Bu durum, özellikle nafaka yükümlüsünün ekonomik koşullarının zaman içinde değişmesi halinde yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getirmektedir.

Hukuk çevrelerinde bu sistemin:

Adalet dengesi

Sosyal devlet ilkesi

Bireysel ekonomik özgürlük

Boşanma sonrası yeniden ekonomik hayata katılım

gibi başlıklar üzerinden değerlendirildiği görülmektedir.