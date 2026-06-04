Süresiz nafaka nedir? Süreli nafaka nedir, nasıl olacak, şartları neler, nasıl belirlenecek?
Boşanma hukukunda en çok tartışılan konular arasında yer alan nafaka düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Özellikle süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalar sürerken, kamuoyunda "Süresiz nafaka nedir?", "Süreli nafaka nasıl olacak?" ve "Yeni düzenlemede şartlar neler olacak?" soruları merak edilmeye başlandı. Nafaka sistemine ilişkin olası değişiklikler ve detaylar yakından takip ediliyor.
Nafaka düzenlemesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, süresiz ve süreli nafaka kavramları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Boşanma sonrası ekonomik destek mekanizması olarak uygulanan nafakada yeni bir model üzerinde çalışıldığı iddiaları dikkat çekerken, "Süreli nafaka nedir, nasıl belirlenecek?" ve "Süresiz nafaka kaldırılacak mı?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte nafaka sistemine ilişkin merak edilen detaylar...
2026 AYM NAFAKA KARARI - SÜRESİZ NAFAKA UYGULAMASI KALKTI MI?
Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka uygulamasına ilişkin başvuruları değerlendirme süreci, kamuoyunda “2026 AYM nafaka kararı” olarak anılmaya başlamıştır. Bu süreçte, bazı aile mahkemelerinden gelen iptal talepleri yüksek yargının gündemine taşınmıştır.
Sürecin temelinde, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan “süresiz nafaka” ifadesinin anayasal ilkelerle uyumlu olup olmadığına yönelik değerlendirme bulunmaktadır.
AYM’nin inceleme sürecinde ele aldığı temel başlıklar şunlardır:
- Nafaka süresinin sınırlandırılıp sınırlandırılmaması
- Tarafların ekonomik dengesi
- Boşanma sonrası sosyal adalet ilkesi
- Hukuki güvenlik ve ölçülülük ilkesi
Bu kapsamda süreç, yalnızca bireysel davaları değil, genel hukuk sistemini etkileyebilecek nitelikte değerlendirilmektedir.
TÜRK MEDENİ KANUNU 175. MADDE VE YOKSULLUK NAFAKASI DÜZENLEMESİ
Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi, boşanma sonrası yoksulluğa düşecek tarafın, kusur durumu daha ağır olmamak kaydıyla diğer taraftan mali gücü oranında nafaka talep edebileceğini düzenlemektedir.
Bu maddeye göre:
- Boşanma nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşen eş nafaka talep edebilir
- Kusur bakımından daha ağır olan taraf lehine nafaka hakkı doğmaz
- Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz
- Nafaka, koşullar oluştuğu sürece devam edebilir ve bu durum uygulamada “süresiz nafaka” tartışmalarını doğurur
Bu düzenleme, özellikle nafakanın süresiz devam etmesi nedeniyle yıllardır yargı reformu tartışmalarının merkezinde yer almaktadır.
SÜRESİZ NAFAKA TARTIŞMALARININ HUKUKİ BOYUTU
Süresiz nafaka sistemi, boşanma sonrası ekonomik dengenin korunmasını amaçlasa da, uygulamada taraflar arasında uzun süreli yükümlülükler doğurabilmektedir. Bu durum, özellikle nafaka yükümlüsünün ekonomik koşullarının zaman içinde değişmesi halinde yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getirmektedir.
Hukuk çevrelerinde bu sistemin:
- Adalet dengesi
- Sosyal devlet ilkesi
- Bireysel ekonomik özgürlük
- Boşanma sonrası yeniden ekonomik hayata katılım
gibi başlıklar üzerinden değerlendirildiği görülmektedir.