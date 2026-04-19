Süper Lig puan durumu (GÜNCEL) Süper Lig puan durumu ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Trendyol Süper Lig’de 2025 sezonunun 30. haftası geride kalırken, şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışı giderek daha da kızışmış durumda. Ligin zirvesinde yer alan ekipler arasındaki puan farklarının oldukça daralması, sezonun son haftalarına doğru heyecanın maksimum seviyeye ulaştığını gösteriyor. Peki, Süper Lig puan durumu ne, hangi takım kaçıncı sırada? Detaylar...

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU

Özellikle Galatasaray S.K., Fenerbahçe S.K. ve Trabzonspor arasında süren çekişme, her hafta oynanan maçların önemini katlıyor. Bu haftaki karşılaşmaların ardından zirve tablosu yeniden şekillendi ve puan farkları kritik bir seviyeye indi.

Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri de Trabzon’da oynanan karşılaşma oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. İlk yarıda iki takım da temkinli bir oyun sergilerken soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda tempo yükselirken Trabzonspor, 73. dakikada Augusto’nun kaydettiği golle öne geçti. Bu golün asistini Mustafa Eskihellaç yaparak önemli bir katkı sağladı. Ancak maçın son bölümü büyük bir dramatik anlara sahne oldu. Konuk ekip Başakşehir, 90+3. dakikada David Selke’nin golüyle skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 65’e yükseltirken, Başakşehir ise 48 puana ulaştı. Bordo-mavili ekip gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa S.K.’yı ağırlayacak.

Süper Lig’de zirve mücadelesi devam ederken, haftanın sonuçları şampiyonluk yarışını doğrudan etkiledi. Özellikle Galatasaray’ın puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmesi, liderlik koltuğunu güçlendirdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise kritik haftalarda önemli puan kayıpları yaşayarak yarışta geriye düştü.

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN TABLOSU (İLK 4 SIRA)

1- Galatasaray: 71

2- Fenerbahçe: 67

3- Trabzonspor: 65

4- Beşiktaş: 55

Bu tabloya göre Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ile arasındaki fark 4 puan seviyesinde bulunuyor. Trabzonspor ise 65 puanla üçüncü sıradaki yerini koruyor ve matematiksel olarak şampiyonluk yarışının içinde kalmaya devam ediyor. Beşiktaş ise 55 puanla dördüncü sırada Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor.