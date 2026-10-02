Süper Lig ertelenecek mi, maçlar ertelenecek mi, ligler ertelenecek mi?

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Süper Lig'de yeni haftaya sayılı günler kala, maçların ertelenip ertelenmeyeceği sorusu futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti. Takımların hazırlıklarını sürdürdüğü bu süreçte, taraftarlar karşılaşmaların takvimde belirtilen tarih ve saatlerde oynanıp oynanmayacağını öğrenmek istiyor. Gözler, konuyla ilgili son kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Süper Lig ertelenecek mi, maçlar ve ligler için yeni bir karar alındı mı? Haberimizde konuya ilişkin son gelişmeleri derledik.

YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel dün akşam gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Yasin Kol, Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından gözaltına alındı. İki isim hakkında "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarına ilişkin iddialar bulunuyor.

DENİZ ATEŞ BİTNEL: YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Soruşturma sürecinde tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Bitnel'in tanık olarak ifade verdiği doğrulanırken, kendisi hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmuyor. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini savunan Bitnel, başka hakemlerin de gözaltına alınmasını beklediğini ve kısa süre içinde yeni gözaltıların yaşanabileceğini dile getirdi.

"BU LİG OYNANMAZ" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Bitnel, gözaltıların sürmesi halinde liglerin sağlıklı şekilde devam etmesinin zorlaşacağını öne sürdü. Eski hakem, çok sayıda hakem, gözlemci ve MHK üyesinin gözaltında bulunduğu bir ortamda liglerin oynanamayacağını ve büyük ihtimalle ertelemeye gidileceğini savundu. Ancak bu sözlerin kişisel bir öngörü olduğunun altını çizmek gerekiyor.

SÜPER LİG ERTELENECEK Mİ?

Bitnel'in açıklamalarının ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği soru, Süper Lig ve diğer liglerin ertelenip ertelenmeyeceği oldu. Şu aşamada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin ertelenmesine yönelik açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Maç programında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı, federasyondan gelecek açıklamaya bağlı olacak.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan isimlerin sayısı arttı.

SORUŞTURMADA HANGİ İDDİALAR İNCELENİYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, hakem klasmanlarının belirlenmesi, maç görevlendirmeleri, puanlama sistemi ve atama süreçlerine dair çeşitli iddialar mercek altına alınıyor. Soruşturmanın seyrine göre yeni işlemlerin gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

GÖZLER SAVCILIK VE TFF'DE

Hakem soruşturmasındaki hareketlilik sürerken futbol kamuoyunun dikkati İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TFF'den yapılacak açıklamalara çevrildi. Gözaltına alınan isimlerin hukuki süreçlerinin nasıl ilerleyeceği ve liglerin geleceğine ilişkin olası bir kararın ne zaman açıklanacağı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.