Sunay Kurtuluş kimdir? Yeraltı dizisinin Adnan'ı Sunay Kurtuluş Ayşegül Eraslan olayı nedir?

Türkiye'de son günlerde kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri oyuncu Sunay Kurtuluş oldu. Özellikle sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturmada adının geçmesi, oyuncunun hayatı ve kariyerine yönelik aramaların artmasına neden oldu. Peki, Sunay Kurtuluş kimdir? Sunay Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Sunay Kurtuluş hangi dizilerde oynadı?Yeraltı dizisinin Adnan'ı Sunay Kurtuluş Ayşegül Eraslan olayı nedir? Detaylar...

SUNAY KURTULUŞ KİMDİR?

Sunay Kurtuluş, 1 Ocak 1998 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Üniversite eğitimini Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamladı.

Üniversite mezuniyetinin ardından kariyerini oyunculuk alanında sürdürme kararı alan Kurtuluş, çeşitli projelerde yer alarak televizyon sektöründe adını duyurmaya başladı.

Genç yaşta oyunculuğa yönelen Kurtuluş, özellikle televizyon dizilerinde aldığı rollerle tanınmaya başladı. Oyuncunun bilinirliğini artıran projelerden biri de Yeraltı dizisinde hayat verdiği karakter oldu.

Son dönemde ise adının geçtiği bir soruşturma nedeniyle kamuoyunda daha geniş bir şekilde araştırılan isimlerden biri haline geldi.

YERALTI DİZİSİNİN ADNAN'I SUNAY KURTULUŞ AYŞEGÜL ERASLAN OLAYI NEDİR?

13 Mart Cuma günü İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesi'nde yaşanan olay, kamuoyunun dikkatini çekti. Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler, Eraslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ölümünden önce sosyal medya hesabında paylaştığı notlar ve mektuplar da incelemeye alındı.

Soruşturma çerçevesinde, olay günü Eraslan'ın evine kısa süreliğine gittiği belirlenen oyuncu Sunay Kurtuluş'un ifadesine başvuruldu. Kurtuluş ifadesinde, Eraslan'ın kendisine şaka amaçlı tokat attığını ve bunun üzerine evden ayrıldığını söylediğini belirtti.

Oyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise yetkili birimler tarafından yürütülmeye devam ediyor.

SUNAY KURTULUŞ KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu Sunay Kurtuluş, 1 Ocak 1998 tarihinde doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

SUNAY KURTULUŞ NERELİ?

Sunay Kurtuluş'un doğum yeri Balıkesir'dir. Eğitim hayatını üniversiteye kadar Türkiye'de sürdüren oyuncu, daha sonra Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelen Kurtuluş, televizyon projelerinde yer almaya başlayarak kariyerini bu alanda geliştirdi.

SUNAY KURTULUŞ OYNADIĞI DİZİLER

Oyuncu Sunay Kurtuluş'un bilinen projeleri arasında özellikle Yeraltı dizisi öne çıkmaktadır.

Kurtuluş, bu yapımda Adnan Yolcu karakterine hayat verdi. Dizideki performansı sayesinde izleyicilerin dikkatini çeken oyuncu, televizyon dünyasında tanınan genç isimler arasında yer almaya başladı.

Televizyon projelerinde yer almaya devam eden Kurtuluş'un oyunculuk kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı yapımlarla ekranlarda yer alması bekleniyor.