Sultan Ahmed Bin Sulayem, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen ve küresel iş dünyasında etkili bir isim olarak tanınan iş adamıdır. DP World'ün başkanı ve CEO'su olarak görev yaparken aynı zamanda Limanlar, Gümrük ve Serbest Bölgeler Kurumu'nun başkanlığını yürütmektedir. Peki, Sultan Ahmed Bin Sulayem kimdir? Sultan Ahmed Bin Sulayem, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Sultan Ahmed Bin Sulayem kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SULTAN AHMED BIN SULAYEM KİMDİR?

Sultan Ahmed Bin Sulayem, 20. yüzyılın başlarından beri Dubai'nin önde gelen iş ve siyasi ailelerinden biri olan Sulayem ailesine doğmuştur. Babası, Dubai'nin yönetici ailesi Maktoum Ailesi'nin danışmanlarından biri olarak bilinir. Sultan Ahmed, eğitimini ABD'de tamamlamış ve Philadelphia'daki Temple Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans derecesi ile mezun olmuştur.

İş hayatına 1970'lerin sonunda Dubai limanında gümrük memuru olarak başlayan Sultan Ahmed Bin Sulayem, 1985 yılında Muhammed bin Raşid El Maktum tarafından Cebel Ali Serbest Bölgesi'nin (JAFZA) başkanlığına atanmıştır. Bu görevde bölgenin hızlı büyümesini yönetmiş ve JAFZA'nın 1980'lerdeki 19 şirketten 2020 itibarıyla yaklaşık 7.500 şirkete ulaşmasını sağlamıştır.

2007 yılında DP World başkanlığına getirilen Sultan Ahmed Bin Sulayem, Şubat 2016'da grup başkanı ve CEO'su olmuştur. DP World, İngiliz liman işletmecisi Peninsular & Oriental Steam Navigation'ı 6,9 milyar dolara satın alarak 2010 yılında dünyanın üçüncü büyük liman işletmecisi haline gelmiştir.

Bin Sulayem ayrıca, DP World'ün gayrimenkul geliştirme kolu Nakheel Properties'i yönetmiş ve 2020 yılında yönetim kurulu üyesi olmuştur. Nakheel, Dubai'de Palm Adaları'nın inşasından sorumlu olan şirkettir. Özel sermaye fonu Istithmar World'ün kurulmasına yardımcı olmuş ve başkanlık görevini yürütmüştür.

2018'den itibaren Virgin Hyperloop'un icra kurulu başkanlığını da üstlenen Sultan Ahmed Bin Sulayem, Dubai İcra Konseyi ve BAE Federal Vergi Otoritesi'nin üyesi olarak da görev yapmaktadır. 2009 yılına kadar Dubai Yatırım Şirketi'nin yönetim kurulunda da bulunmuştur.

SULTAN AHMED BIN SULAYEM KAÇ YAŞINDA?

Sultan Ahmed Bin Sulayem'in doğum yılına dair net bilgi bulunmamaktadır.

SULTAN AHMED BIN SULAYEM NERELİ?

Sultan Ahmed Bin Sulayem, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde doğmuştur. Sulayem ailesi, Dubai'nin iş ve siyasi yapısında 20. yüzyılın başlarından beri etkili olan köklü bir ailedir. Babası, Dubai yönetici ailesi Maktoum Ailesi'nin danışmanı olarak görev yapmıştır ve aile, şehirde hem iş hem de siyasi alanlarda güçlü bağlantılara sahiptir.

SULTAN AHMED BIN SULAYEM'İN SERVETİ NE KADAR?

Sultan Ahmed Bin Sulayem'in serveti, DP World ve Nakheel Properties gibi büyük şirketlerin yönetimindeki rolü ve Palm Adaları'ndaki yatırımları ile bağlantılıdır. Kesin rakamlar açıklanmamakla birlikte, DP World'ün küresel liman operasyonları ve Nakheel'in emlak yatırımları, Sulayem'in üst düzey bir servete sahip olabileceğini göstermektedir.

Kişisel yatırımlarının yanı sıra, oğlu Ahmed Sultan Bin Sulayem de devlete ait Dubai Çoklu Emtia Merkezi'nin başkanlığını yürütmektedir. Bu durum, aileyi Dubai'nin ekonomik yapısında etkili bir konuma yerleştirmektedir.