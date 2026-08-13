Türkiye merkezli, Nakşibendi eğilimli bir cemaat olarak tanımlanan Süleymancılar, kendi söylemleriyle Süleymanlılar olarak da adlandırılmaktadır. Cemaat, ismini “üstad” olarak tanımladıkları Süleyman Hilmi Tunahan’dan almaktadır. Peki, Süleymancılar kimdir? Süleymancılar neye inanır? Detaylar...

SÜLEYMANCILAR KİMDİR?

Süleymancılar, Türkiye merkezli Nakşibendi eğilimli bir cemaat olarak tanımlanmaktadır. Cemaatin ismi, “üstad” olarak tanımladıkları Süleyman Hilmi Tunahan'ın isminden gelmektedir. Cemaat içerisinde Süleymanlılar ifadesi de kullanılmaktadır.

Cemaatin temelleri Süleyman Hilmi Tunahan'ın 1920 yılında Daru'l-Hilafeti'l-Aliyye medresesinde Kur'an öğretmenliği yapmasıyla başlayan sürece dayanmaktadır.

1924 yılında Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu'nun çıkarılmasıyla medrese usulündeki eğitim yasaklanmıştır. Bunun ardından Tunahan, dinî eğitimin devam ettirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmuştur. Müderrisler Cemiyeti'nin kaldırılmasının ardından 520 müderrisin katıldığı toplantıda, herkesin ülkenin farklı bölgelerinde bir veya iki öğrenci okutması suretiyle İslam'ı öğretmesini tavsiye ettiği aktarılmaktadır.

Öğretmenliği bırakarak İstanbul vaizliğine atanan Tunahan, bu dönemde Gedikpaşa ve Lüleburgaz gibi yerlerde topladığı öğrencilerine ders vermiştir. Bu faaliyetleri nedeniyle 1939 yılında üç gün, 1944 yılında ise sekiz gün gözaltında tutulduğu belirtilmektedir. 1943 yılında vaizlik yetkisinin elinden alındığı aktarılmaktadır.

1949 yılında Kur'an kurslarının açılmasına yasal olarak izin verilmesinin ardından Tunahan, 1951 yılında Çamlıca'da cemaatin ilk Kur'an kursunu açmıştır. 1950'li yıllarda değişen siyasi koşullar sayesinde cemaatin farklı şehirlere yayıldığı belirtilmektedir.

Tunahan'ın öncelikli hedefinin, Türkiye'deki eğitim sisteminin sekülerleşmesine karşı öğrencilerine dinî eğitim vermek olduğu aktarılmaktadır. Tunahan'ın başlangıçta karşı çıktığı İmam Hatip okullarının mezunlarıyla da gerginlikler yaşandığı belirtilmektedir. “Süleymancı” isminin bu dönemden kaldığı aktarılmaktadır.

Süleyman Hilmi Tunahan'ın ölümünden sonra cemaatin liderliğine damadı Kemal Kacar geçmiştir.

1966 yılının ocak ayında Kur'an Kursları Kurma, Koruma ve İdame Ettirme Dernekleri Federasyonu kurulmuştur. 17 Ekim 1971 tarihinde yayımlanan Kur'an Kursu Yönetmeliği sonrasında Kur'an kursu derneklerinin inşa ettirdiği binaların Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmek istenmesi cemaat içerisinde huzursuzluk oluşturmuştur.

Bunun üzerine dernekler, Kur'an kurslarının yanı sıra orta, lise ve yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere yardım etmeyi amaç edinmiş ve isimlerini Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Dernekleri olarak değiştirmiştir. Cemaat, federasyonun adını 26 Nisan 1980 tarihinde Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Dernekleri Federasyonu olarak değiştirmiştir.

1971 yılından sonra ilk öğrenci yurtlarının inşa edildiği ve cemaatin Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğrencilere hizmet eden bir konuma geldiği aktarılmaktadır.

Cemaatin yurt dışındaki faaliyetleri de zaman içerisinde genişlemiştir. Almanya'daki Türk işçilere din eğitimi verilmesi konusunda Türk Diyaneti'nin alamadığı iznin 1974 yılında cemaat tarafından Alman hükûmetinden alındığı belirtilmektedir.

12 Eylül Darbesi sonrasında cemaatin önde gelen isimleri yargılanmıştır. 1983 yılında Antalya Cumhuriyet Savcılığı, bu kişileri halifelik ve şeriat kanunlarına uygun bir hükûmet kurmak istemek ve yasa dışı Kur'an kursları açmakla suçlamıştır. Kemal Kacar ve Ali Ak ikişer yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Dernekler yasaklanmış ve mal varlıklarına el konulmuştur. Ancak bir yıl sonra karar bozulmuştur.

1986 yılında cemaatin Türkiye'de Kur'an kursları için 1.000'den fazla binası ve yurt dışında 215 İslami kültür merkezi bulunduğu aktarılmaktadır.

Kemal Kacar'ın 2000 yılında ölümünün ardından cemaatin başına Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Arif Ahmet Denizolgun geçmiştir. Denizolgun'un 2016 yılındaki ölümünün ardından cemaatin lideri, Tunahan'ın bir başka torunu olan 34 yaşındaki Alihan Kuriş olmuştur.

2017 yılı itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 900 dernek ve bu dernekler tarafından işletilen yaklaşık 1.300 yurt ve pansiyon, yaklaşık 20 vakıf ve 30'un üzerinde şirket bulunduğu aktarılmaktadır. Cemaatin yurt içinde ve yurt dışında organize olduğu ve yıl içerisinde tahmini ortalama 100 bin öğrenciye eğitim verdiği belirtilmektedir.

SÜLEYMANCILAR NEYE İNANIR?

Süleymancılar, verilen bilgilere göre Nakşibendi eğilimli bir cemaat olarak tanımlanmaktadır. Cemaatin faaliyetlerinin temelinde Kur'an öğretimi ve dinî eğitim bulunmaktadır.

Süleyman Hilmi Tunahan'ın 1951 yılında Çamlıca'da açtığı ilk Kur'an kursunun ardından cemaatin faaliyetleri farklı şehirlere yayılmıştır.

Cemaatin dinî eğitim faaliyetleri Türkiye ile sınırlı kalmamış, dünyanın farklı ülkelerinde de Kur'an kursları ve İslami kültür merkezleri oluşturulmuştur.

Almanya'daki Türk işçilere din eğitimi verilmesi konusunda 1974 yılında Alman hükûmetinden izin alınması da cemaatin yurt dışındaki faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Süleymancılar, tarihsel süreç içerisinde Kur'an kurslarının yanı sıra öğrenci yurtları, vakıflar, dernekler ve şirketler aracılığıyla faaliyet göstermiştir.

Cemaatin 1990'ların başında Türkiye'de tahmini iki milyon civarında üyesinin bulunduğu aktarılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise Türkiye'de ve yurt dışında farklı kurumlar üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmektedir.