Su böreğine hangi peynir kullanılır?

Su böreğinde en çok tercih edilen peynir, tam yağlı beyaz peynir. Beyaz peynirin tuzlu ve hafif ekşimsi tadı, yufkanın sade lezzetiyle mükemmel bir uyum yakalıyor. Bunun yanı sıra lor ve kaşar peyniri de tek başına ya da beyaz peynirle karıştırılarak kullanılabiliyor. İşte su böreği için peynir seçimine dair bilinmesi gerekenler.

SU BÖREĞİNE HANGİ PEYNİR KULLANILIR?

Su böreğinin klasik iç harcında en sık kullanılan peynir, tam yağlı inek beyaz peyniri. Beyaz peynir, pişince ağızda dağılan yumuşak dokusu ve dengeli tuz oranıyla geleneksel su böreği lezzetini veren temel malzeme olarak kabul ediliyor. Bazı yörelerde koyun peyniri ya da tulum peyniri de tercih edilebiliyor; ancak bu peynirlerin tadı daha keskin olduğu için daha az miktarda kullanılması öneriliyor.

LOR PEYNİRİ KULLANILIR MI?

Evet. Daha hafif ve daha az tuzlu bir su böreği isteyenler, beyaz peynirin bir kısmının yerine lor peyniri kullanabiliyor. Lor peyniri iç harca hafiflik ve yumuşaklık katıyor. Ancak tek başına kullanıldığında lezzeti sade kalabildiği için beyaz peynirle karıştırılması daha sık tercih ediliyor.

KAŞAR PEYNİRİ EKLENİR Mİ?

Su böreğinde kaşar peyniri, iç harca uzayan, yumuşak bir doku kazandırmak için kullanılabiliyor. Rendelenmiş kaşar, genellikle beyaz peynirle karıştırılarak katlar arasına ya da böreğin üst kısmına ekleniyor. Böylece hem beyaz peynirin klasik tadı korunuyor hem de böreğe hafif bir eriyen peynir dokusu katılıyor.

PEYNİRİN TUZU NASIL AYARLANIR?

Beyaz peynir oldukça tuzlu olabildiği için kullanılmadan önce tuzunun kontrol edilmesi önemli. Peynir fazla tuzluysa bir süre soğuk suda bekletilerek tuzu alınabiliyor. Tuzu alınan peynir süzüldükten sonra elle ya da çatalla ufalanarak kullanılıyor. Su böreğinin hamuru haşlandığı ve tereyağıyla katlandığı için iç harca ayrıca tuz eklenmeden önce mutlaka tadına bakılması öneriliyor.

SU BÖREĞİ İÇ HARCINA NELER EKLENİR?

Peynire genellikle ince kıyılmış maydanoz ekleniyor. Maydanoz, iç harca hem renk hem de ferahlık katıyor. Bazı tariflerde dereotu da kullanılıyor. Daha yumuşak bir iç harç isteyenler, peynir karışımına bir miktar yoğurt ya da yumurta ekleyebiliyor.

EN LEZZETLİ SU BÖREĞİ İÇİN İPUÇLARI

Su böreğinin başarısında peynir kadar yufkanın kıvamı da önemli. Yufkaların kısa süre haşlanıp hemen soğuk suya alınması, katların yumuşak ama dağılmadan kalmasını sağlıyor. Her katın arasına eritilmiş tereyağı sürülmesi ve peynirin eşit şekilde dağıtılması da böreğin her diliminde aynı lezzetin alınmasına yardımcı oluyor. Pişen böreğin servis edilmeden önce bir süre dinlendirilmesi ise katların oturmasını ve dilimlenmenin kolaylaşmasını sağlıyor.