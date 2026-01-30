Türkiye'de dijital oyun dünyası önemli bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) denetim gücünü artıracak yönetmelik taslağı, yabancı dijital oyun platformlarını doğrudan etkileyebilecek yeni yükümlülükler getiriyor. Peki, Steam erişim engeli mi gelecek? Epic Games, PlayStation Store ve Rockstar Games erişim engeli mi getirilecek? Detaylar...

STEAM ERİŞİM ENGELİ Mİ GELECEK?

BTK'nın yetki alanı genişletilerek dijital platformlarda denetim mekanizması oluşturuluyor. Steam gibi günlük erişimi yüksek yabancı platformlar, Türkiye'de yasal temsilci atamazlarsa ilk etapta para cezaları ve ardından bant daraltma yaptırımlarıyla karşılaşacaklar. Bu yaptırımlar ağırlaştıkça platformlara erişim ciddi şekilde zorlaşabilir. Son aşamada temsilci atanmadığı sürece uygulanan bant daraltma cezaları nedeniyle resmi erişim neredeyse imkânsız hale gelebilir.

YAPILACAK YÜKÜMLÜLÜKLER

Taslak, oyun mağazalarının sadece temsilci atamalarını değil aynı zamanda BTK'nın bilgi taleplerini de 5 gün içinde yanıtlamasını şart koşuyor. Bu kapsamda kurumsal yapı, algoritma mekanizmaları ve veri işleme süreçleri gibi alanlarda Türkiye'ye bilgi sağlanması istenebilecek. Temsilci atamayan ya da BTK'nın taleplerine cevap vermeyen platformlara önce idari para cezaları uygulanacak; devamında ise bant daraltma cezaları gelebilecek.

EPIC GAMES PLAYSTATION STORE VE ROCKSTAR GAMES ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre Steam'in yanı sıra Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store ve Rockstar Games Launcher gibi global platformlar da "oyun dağıtıcı" statüsüne girecek ve Türkiye'de resmi temsilci bulundurmak zorunda kalacaklar. Temsilci atamayanlar için BTK'nın uygulayabileceği yaptırımlar arasında erişim hızının ciddi şekilde sınırlandırılması da var.

ERİŞİMDEN ÇIKARILABİLECEK PLATFORMLAR

Rockstar Games Launcher gibi ek yazılım gerektiren platformlar özellikle tartışmalı. Ana dijital mağazalar temsilci atasa bile, bu yardımcı yazılımların temsilci atamaması durumunda Türkiye'deki oyuncular bu oyunlara tam erişim sağlayamayabilir. Bu durum Türkiye'de oyun deneyimini önemli ölçüde etkileyebilir.

BTK'NIN DENETİM YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Taslakta BTK'ya sadece temsilci atama şartı değil oyun içeriklerini kontrol etme yetkisi de veriliyor. Sakıncalı görülen oyunların platformlardan kaldırılması talep edilebilecek. Böyle bir durumda platformlar yalnızca içerikleri değil, algoritmik ve veri işleme süreçlerini de BTK'ya açıklamak zorunda kalacaklar.

CEZA VE YAPTIRIM MEKANİZMALARI

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara kademeli yaptırımlar öngörülüyor:

1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında idari para cezası,

İnternet bant genişliğinin yüzde 50'den yüzde 90'a kadar daraltılması,

Son aşamada fiilen erişim zorlukları veya engelleme riski.

Bu yaptırımlar, temsilci atayan platformların cezanın kaldırılabileceği yönünde de bir hüküm içeriyor.