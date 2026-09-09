Sporting Lizbon Galatasaray maçını kim anlatıyor, maçı spikeri kim?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Sporting Lizbon deplasmanındaki mücadelesi için geri sayım sürerken, karşılaşmanın yayın ekibine ilişkin detaylar da merak ediliyor. Sporting Lizbon Galatasaray maç spikeri kim, maçı kim anlatıyor? soruları özellikle maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Mücadele Lizbon'daki José Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. hafta mücadelesinde Sporting Lizbon ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Sporting karşısında önemli bir mücadele verecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maçın saatini araştırıyor.

Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşması saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Portekiz'de oynanacak ve futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, saat 22.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Karşılaşma ayrıca TRT 1 Web ve tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Böylece televizyon başında olamayan futbolseverler mücadeleyi internet üzerinden de izleyebilecek.

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇININ SPİKERİ KİM?

Galatasaray'ın Sporting Lizbon deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesini anlatacak isim de belli oldu. Karşılaşmanın spikerliğini Hünkar Mutlu üstlenecek.

Futbolseverler, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak mücadelede Hünkar Mutlu'nun anlatımıyla Sporting Lizbon-Galatasaray maçını takip edecek.

SPORTİNG GALATASARAY MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşmasına ilişkin yayın detayları şöyle:

• Karşılaşma: Sporting Lizbon - Galatasaray

• Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi

• Aşama: Lig Aşaması 1. Hafta

• Maç saati: 22.00

• Yayın kanalı: TRT 1

• Dijital yayın: TRT 1 Web ve tabii

• Maç spikeri: Hünkar Mutlu

GALATASARAY SPORTİNG LİZBON DEPLASMANINDA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına Sporting Lizbon deplasmanında başlıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında güçlü rakibi karşısında iyi bir sonuç alarak organizasyona avantajlı bir başlangıç yapmak istiyor.

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği Sporting Lizbon-Galatasaray maçı, saat 22.00'den itibaren TRT 1 ekranlarından ve TRT 1 Web ile tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak.