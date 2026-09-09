Sporting Lizbon Galatasaray maçı hakemi kim?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon ile karşı karşıya geleceği maç öncesinde gözler hakem kadrosuna çevrildi. Sporting Lizbon Galatasaray maçı hakem kim? sorusunun yanıtı, karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI HAKEM KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Futbolseverlerin merak ettiği Sporting Lizbon Galatasaray maçı hakem kim? sorusunun yanıtı UEFA tarafından açıklandı. Portekiz’in Lizbon kentindeki José Alvalade Stadı’nda oynanacak mücadelede Norveçli hakem Espen Eskås düdük çalacak.

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını Norveçli hakem Espen Eskås yönetecek. 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Eskås'a yine Norveç'ten Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇINDA VAR HAKEMİ Kİ?

Zorlu karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert üstlenecek. VAR ekibinde Dingert'e Belçikalı Bram Van Driessche AVAR olarak eşlik edecek.

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak. Karşılaşma 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de José Alvalade Stadı'nda oynanacak.

Sporting Lizbon-Galatasaray maçının hakem kadrosu:

• Hakem: Espen Eskås (Norveç)

• Yardımcı hakem: Jan Erik Engan (Norveç)

• Yardımcı hakem: Alf Olav Rossland (Norveç)

• Dördüncü hakem: Sigurd Kringstad (Norveç)

• VAR: Christian Dingert (Almanya)

• AVAR: Bram Van Driessche (Belçika)

ESPEN ESKÅS KİMDİR?

Norveçli hakem Espen Eskås, UEFA tarafından Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşmasını yönetmek üzere görevlendirildi. Eskås daha önce de Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynadığı bir karşılaşmada görev yapmıştı.