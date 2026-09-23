SPK SON DAKİKA! Tasfiye edilen fonlarda kaç yatırımcı var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tasfiye edilen fonlarla ilgili süreç kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ederken, yatırımcıların konuya ilişkin merakı da sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, tasfiye sürecinin kapsamına ve fonlarda yer alan yatırımcılara ilişkin detaylar araştırılıyor.

TASFİYE EDİLEN FONLARDA KAÇ KİŞİ VAR?

SPK'nın açıklamasına göre, 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarında yer alan verilere göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi olarak açıklandı.

SPK, açıklamasında tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgilerin gündeme gelmesi üzerine resmi veriyi paylaştı. Böylece 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının MKK kayıtlarına göre 455 bin 758 kişi olduğu belirtildi.

SPK açıklamasında ayrıca yatırımcıların süreç boyunca yalnızca Kurul tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate almalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi ile yatırımcıların haklarının korunmasına ilişkin sorumlulukların sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, “Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

SPK'nın açıklamasında, 131 fonun tasfiyesine ilişkin kararların 17 Eylül 2026 tarihli Kurul Karar Organı kararları uyarınca alındığı da hatırlatıldı. Buna göre tasfiye kararı, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu kapsıyor.

Yatırımcı sayısına ilişkin açıklanan 455 bin 758 kişilik rakam, MKK kayıtlarındaki tekil yatırımcı sayısını ifade ediyor. SPK, kamuoyuna yapılan bilgilendirmelerde resmi kaynakların esas alınması gerektiğini yineledi.