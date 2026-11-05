Sparta Prag Bournemouth maçı hangi kanalda, Sparta Prag Bournemouth nereden CANLI izlenir?

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Sparta Prag, iç saha avantajını kullanarak Bournemouth karşısında 3 puan hedefliyor. Premier Lig ekibi Bournemouth ise Prag deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Sparta Prag Bournemouth maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

SPARTA PRAG BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Sparta Prag Bournemouth maçı, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 3'ün yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

SPARTA PRAG BOURNEMOUTH NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sparta Prag Bournemouth maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 3 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

SPARTA PRAG BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN?

Sparta Prag Bournemouth maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

SPARTA PRAG BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Sparta Prag Bournemouth maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 3 üzerinden canlı takip edebilecek.

SPARTA PRAG BOURNEMOUTH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sparta Prag ile Bournemouth arasındaki karşılaşma, Çekya'nın başkenti Prag'daki epet ARENA'da oynanacak. Ev sahibi Sparta Prag, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.