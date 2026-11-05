Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sparta Prag Bournemouth maçı hangi kanalda, Sparta Prag Bournemouth nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sparta Prag Bournemouth maçı hangi kanalda, Sparta Prag Bournemouth nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag, yarın akşam sahasında İngiliz ekibi Bournemouth'u ağırlayacak. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Sparta Prag, iç saha avantajını kullanarak Bournemouth karşısında 3 puan hedefliyor. Premier Lig ekibi Bournemouth ise Prag deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Sparta Prag Bournemouth maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

SPARTA PRAG BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Sparta Prag Bournemouth maçı, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 3'ün yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

SPARTA PRAG BOURNEMOUTH NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sparta Prag Bournemouth maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 3 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

SPARTA PRAG BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN?

Sparta Prag Bournemouth maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

SPARTA PRAG BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Sparta Prag Bournemouth maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 3 üzerinden canlı takip edebilecek.

SPARTA PRAG BOURNEMOUTH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sparta Prag ile Bournemouth arasındaki karşılaşma, Çekya'nın başkenti Prag'daki epet ARENA'da oynanacak. Ev sahibi Sparta Prag, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Sultangazi'de tuhaf davranan kişi pastane çalışanlarını tedirgin etti

Pastanenin önüne geldi, kadın çalışanların kabusu oldu
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler106

Fatma Betül Sayan Kaya adliyede! Muhabirler tek soru sordu
MSB'den İran sınırında şehit olan askerimiz için açıklama

MSB'den sınırda şehit olan askerle ilgili açıklama: İran'dan ateşlendi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti

Usta oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kazançlarına isyan etti
Gaziantep'te düğünü kana bulayan saldırıda karar! 2 kardeşe müebbet, çocuğa 25 yıl hapis

Düğün alanına kurşun yağdırmışlardı! 2 kardeşe müebbet hapis
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı

Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı
Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki

Okan Buruk'un o sözlerine tepkili! Maçtan günler sonra sitem etti
Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı

Dünyada nadir görülüyor! Bakın nerede ortaya çıktı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangını bilançosunda dikkat çeken oran