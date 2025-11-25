Haberler

Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler listesi 2025 (GÜNCEL LİSTE) Öğretmen atamasında göreve başlama esnasında istenen belgeler neler?

Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler listesi 2025 (GÜNCEL LİSTE) Öğretmen atamasında göreve başlama esnasında istenen belgeler neler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 sözleşmeli öğretmen atamaları, eğitim alanında kariyer planlayan adaylar için kritik bir dönemeç olarak dikkat çekiyor. Atama kararnamelerinin açıklanmasının ardından, adayların göreve başlayabilmesi için bir dizi resmi belgeyi tamamlamaları gerekiyor. Peki, Öğretmen atamasında göreve başlama esnasında istenen belgeler neler? Atanan sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli güncel liste! Liste detayları haberimizde!

2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları, milyonlarca eğitimcinin merakla beklediği kritik bir süreç olarak öne çıkıyor. Atama kararlarının açıklanmasının ardından adaylar, göreve başlamadan önce gerekli belgeleri eksiksiz olarak il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim etmek zorunda. Peki, Öğretmen atamasında göreve başlama esnasında istenen belgeler neler? Atanan sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler listesi! Detaylar...

2025 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER – GÜNCEL LİSTE

2025 yılında sözleşmeli öğretmen olarak atanan adayların, göreve başlama öncesinde il?/?ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri gereken belgeler netleşti. Bu belgeler, adayların atama sürecinin tamamlanması ve sözleşme imzalanarak göreve başlamaları için hayati önem taşıyor.

Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler listesi 2025 (GÜNCEL LİSTE) Öğretmen atamasında göreve başlama esnasında istenen belgeler neler?

İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

Diploma veya Mezuniyet Belgesi

– Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

Pedagojik Formasyon / Denklik Belgeleri

– Varsa pedagojik formasyon sertifikası veya formasyon programını tamamladığını gösterir belge (aslı / onaylı örneği).

– Yurt dışı mezunları için denklik belgesi.

– Bazı bölümler için kredi belgesi şartı aranabilir.

Kimlik Bilgileri

– Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Fotoğraf

– Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık / biyometrik fotoğraf, genellikle 6 adet isteniyor.

Sağlık Kurulu Raporu

– Tam teşekküllü bir hastaneden, "öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu yoktur" ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu.

– Raporun e-Rapor sistemi üzerinden doğrulanabilir olması gerekiyor.

Adli Sicil Belgesi

– Güncel tarihli adli sicil kaydı. E-devlet üzerinden alınabilir.

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

– Askerlik durum belgesi, e-Devlet üzerinden alınabilir.

Elektronik Başvuru / Mülakat Formu

– İl millî eğitim müdürlüklerinden temin edilen "Elektronik Başvuru Formu" doldurulmalı ve imzalanmalı.

Mal Bildirimi Formu

– İlçe / il MEM'lerinden alınan "Mal Bildirim Formu".

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

– Etik sözleşmesi il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilir ve imzalanarak teslim edilir.

Aile Durum / Aile Yardım Bildirim Formu (Bazı müdürlüklerde isteniyor)

– "Aile Durum Bildirim Formu" ve "Aile Yardım Bildirim Formu" gerekebilir.

Hizmet Sözleşmeleri

– Sözleşmeli öğretmenlik sözleşmesi formu, genellikle 3 nüsha olarak hazırlanır.

Diğer Evraklar

– Bazı ilçe MEB'leri "yerleşim yeri" beyanı, "vukuatlı nüfus kayıt örneği" gibi ek evraklar da isteyebilir.

– Maaş hesabı için banka bilgileri ve hesap açılması gerekebilir.

ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 sözleşmeli öğretmen atamalarında, atama kararnameleri duyurulduktan sonra adaylara tebliğ yapılacak ve 15 günlük yasal süre tanınacak. Ancak 7315 sayılı yasa gereği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanmadan göreve başlama işlemleri başlatılamayacak.

Resmî sürece göre, güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra adaylar 19 Ocak 2026 itibarıyla göreve başlayacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.