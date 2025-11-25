Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler listesi 2025 (GÜNCEL LİSTE) Öğretmen atamasında göreve başlama esnasında istenen belgeler neler?

2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları, milyonlarca eğitimcinin merakla beklediği kritik bir süreç olarak öne çıkıyor. Atama kararlarının açıklanmasının ardından adaylar, göreve başlamadan önce gerekli belgeleri eksiksiz olarak il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim etmek zorunda. Peki, Öğretmen atamasında göreve başlama esnasında istenen belgeler neler? Atanan sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler listesi! Detaylar...

2025 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER – GÜNCEL LİSTE

2025 yılında sözleşmeli öğretmen olarak atanan adayların, göreve başlama öncesinde il?/?ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri gereken belgeler netleşti. Bu belgeler, adayların atama sürecinin tamamlanması ve sözleşme imzalanarak göreve başlamaları için hayati önem taşıyor.

İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

Diploma veya Mezuniyet Belgesi

– Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

Pedagojik Formasyon / Denklik Belgeleri

– Varsa pedagojik formasyon sertifikası veya formasyon programını tamamladığını gösterir belge (aslı / onaylı örneği).

– Yurt dışı mezunları için denklik belgesi.

– Bazı bölümler için kredi belgesi şartı aranabilir.

Kimlik Bilgileri

– Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Fotoğraf

– Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık / biyometrik fotoğraf, genellikle 6 adet isteniyor.

Sağlık Kurulu Raporu

– Tam teşekküllü bir hastaneden, "öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu yoktur" ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu.

– Raporun e-Rapor sistemi üzerinden doğrulanabilir olması gerekiyor.

Adli Sicil Belgesi

– Güncel tarihli adli sicil kaydı. E-devlet üzerinden alınabilir.

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

– Askerlik durum belgesi, e-Devlet üzerinden alınabilir.

Elektronik Başvuru / Mülakat Formu

– İl millî eğitim müdürlüklerinden temin edilen "Elektronik Başvuru Formu" doldurulmalı ve imzalanmalı.

Mal Bildirimi Formu

– İlçe / il MEM'lerinden alınan "Mal Bildirim Formu".

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

– Etik sözleşmesi il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilir ve imzalanarak teslim edilir.

Aile Durum / Aile Yardım Bildirim Formu (Bazı müdürlüklerde isteniyor)

– "Aile Durum Bildirim Formu" ve "Aile Yardım Bildirim Formu" gerekebilir.

Hizmet Sözleşmeleri

– Sözleşmeli öğretmenlik sözleşmesi formu, genellikle 3 nüsha olarak hazırlanır.

Diğer Evraklar

– Bazı ilçe MEB'leri "yerleşim yeri" beyanı, "vukuatlı nüfus kayıt örneği" gibi ek evraklar da isteyebilir.

– Maaş hesabı için banka bilgileri ve hesap açılması gerekebilir.

ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 sözleşmeli öğretmen atamalarında, atama kararnameleri duyurulduktan sonra adaylara tebliğ yapılacak ve 15 günlük yasal süre tanınacak. Ancak 7315 sayılı yasa gereği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanmadan göreve başlama işlemleri başlatılamayacak.

Resmî sürece göre, güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra adaylar 19 Ocak 2026 itibarıyla göreve başlayacak.